Hôm nay 6/9: Giá vàng thế giới tăng sốc, giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh kỷ lục

Sáng nay, giá vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục mới tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua – bán); PNJ và DOJI cùng giao dịch quanh 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng; Công ty SJC niêm yết 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng nhẫn tăng trung bình 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp cũng tăng mạnh, dao động từ 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đã vọt lên ngưỡng 3.585 USD/ounce, tăng hơn 40 USD so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. (Ảnh: Kitco News).

Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá lên đỉnh cao chưa từng có sau báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp chính sách tháng 9. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng mạnh 37,4 USD, chốt ở mức 3.639,8 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,04% trong ngày, đánh dấu mức giá cao nhất trong lịch sử.

Đà tăng này nối dài tuần giao dịch ấn tượng, khi vàng tăng tổng cộng 123,7 USD/ounce, tương đương 3,52%, trong bối cảnh lo ngại kinh tế leo thang đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm mới, thấp hơn rất nhiều so với dự báo 75.000. Con số đáng thất vọng này nối tiếp báo cáo tháng 7 vốn cũng yếu kém với 73.000 việc làm, trong khi dữ liệu hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm tới 258.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đồng thời tăng lên 4,3%.

“Báo cáo việc làm tháng 8 xác nhận thị trường lao động đã rơi khỏi vách đá,” chuyên gia kinh tế Bradley Saunders (Capital Economics) nhận định. Bình quân ba tháng gần nhất, Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm giảm mạnh so với mức 35.000 trước đó, càng làm dấy lên lo ngại suy thoái.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16 - 17/9, thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng kịch bản hạ 0,5 điểm có thể xảy ra.

Thống đốc Fed Christopher Waller, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất nhấn mạnh thông điệp ngắn gọn: “Hãy hành động ngay đi.” Trong khi đó, Chủ tịch Jerome Powell, người trước đây vẫn thận trọng tại hội nghị Jackson Hole (23/8), có thể sẽ buộc phải thay đổi lập trường khi dữ liệu lao động liên tiếp phát đi tín hiệu tiêu cực.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng việc làm suy yếu, thất nghiệp đi lên và bất ổn kinh tế kéo dài đang tạo ra “cơn bão hoàn hảo” cho cả chính sách tiền tệ nới lỏng lẫn đà tăng của giá vàng. Giới phân tích nhận định kim loại quý này sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh, trở thành kênh phòng vệ hiệu quả trước nguy cơ suy thoái và rủi ro mất giá tiền tệ.