Hơn 2.200 người chết, 3.600 người bị thương: Một quốc gia oằn mình sau thảm hoạ động đất chết chóc nhất trong nhiều thập kỷ, khủng hoảng chồng chất

Theo thống kê của chính quyền Taliban công bố ngày 4/9, đa số nạn nhân nằm ở tỉnh Kunar - nơi 2.205 người thiệt mạng và 3.640 người khác bị thương. Tại các tỉnh lân cận Nangarhar và Laghman, thêm 12 người tử vong và hàng trăm người bị thương. Lực lượng cứu hộ cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng do nhiều thi thể vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Chúng tôi đã tìm thấy hàng trăm thi thể trong các ngôi nhà bị sập, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương,” người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Hamdullah Fitrat.

Hai cậu bé ngồi trên đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy bởi trận động đất ở tỉnh Kunar, Afghanistan (Ảnh: Sayed Hassib/Reuters)

Tuy nhiên, địa hình núi non hiểm trở và các trận dư chấn liên tiếp gây sạt lở đá tại Kunar đã cản trở nghiêm trọng việc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Dù nhiều quốc gia đã khẩn cấp gửi hàng cứu trợ, nhưng hàng trăm hộ dân tại huyện Nurgal vẫn phải sống chen chúc dưới những tấm bạt dựng tạm, thiếu thốn cả lương thực lẫn nước uống.

Tại khu vực Mazar Dara, nơi nhiều người dân sơ tán đang tập trung, một vụ ẩu đả đã nổ ra khi nguồn thực phẩm hiếm hoi được đưa tới. “Hôm qua có người mang chút đồ ăn đến, ai cũng lao vào giành giật. Người dân đã đói khát quá lâu rồi,” anh Zahir Khan Safi (48 tuổi) chia sẻ với AFP.

'Mỗi giờ đều có giá trị'

Hệ thống hạ tầng yếu kém sau bốn thập kỷ chiến tranh tiếp tục khiến công tác ứng cứu thêm khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế địa phương đang “chịu áp lực khủng khiếp” do thiếu thốn vật tư y tế, thuốc men và nhân lực. WHO kêu gọi 4 triệu USD để triển khai các dịch vụ y tế lưu động và cung ứng cứu trợ khẩn cấp.

“Trong tình huống này, mỗi giờ đều có giá trị. Bệnh viện quá tải, gia đình tang thương, những người sống sót mất đi tất cả” ông Jamshed Tanoli, trưởng nhóm ứng cứu khẩn cấp WHO tại Afghanistan, nhấn mạnh.

Các tổ chức quốc tế cảnh báo trận động đất đã tạo ra “khủng hoảng chồng khủng hoảng” trong bối cảnh Afghanistan vốn đang chìm trong nghèo đói, hạn hán khốc liệt và làn sóng hàng triệu người tị nạn hồi hương từ Pakistan và Iran kể từ khi Taliban lên nắm quyền năm 2021.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi, trận động đất lần này ảnh hưởng đến hơn 500.000 người tại miền đông Afghanistan. Trong khi đó, Pakistan mới đây tiếp tục siết chặt biên giới và đẩy mạnh trục xuất người Afghanistan, với hơn 6.300 người phải trở về nước qua cửa khẩu Torkham, tỉnh Nangarhar hôm 3/9 - đúng lúc khu vực này còn đang oằn mình trong thảm họa.

