Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 500 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15-09-2025 - 09:40 AM | Sống

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách phạt nguội, trong tuần từ ngày 05/9/2025 đến 11/9/2025. 

Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 311 trường hợp ô tô vi phạm và 200 trường hợp xe máy vi phạm qua hệ thống giám sát, camera và hình ảnh do người dân cung cấp.

311 trường hợp xe ô tô vi phạm 

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 59 trường hợp

98R-036.95; 99A-711.79; 98A-107.37; 98A-839.67; 30E-747.12; 99A-954.27; 20A-703.23; 98A-830.80; 98A-601.06; 98B-119.03; 98B-166.72; 98A-756.20; 98A-369.68; 19A-556.54; 98D-013.29; 98A-347.42; 99A-109.96; 98A-671.14; 89H-007.48; 36B-308.60; 29D-591.38; 98H-050.14; 89A-342.83; 29H-513.40; 98A-655.99; 98A-851.61; 98A-825.96; 98A-795.64; 98H-3258; 31H-0120; 98A-754.04; 99A-351.57; 98C-291.16; 98A-822.86; 20B-117.12; 

15K-223.10; 98B-096.32; 98A-305.58; 29A-156.11; 98A-371.68; 98A-850.41; 34A-570.80; 98A-868.48; 98A-255.58; 30A-423.72; 98A-088.88; 99A-480.65; 98A-678.80; 98A-729.48; 98A-648.16; 98A-767.06; 98A-632.26; 99A-847.95; 99A-614.58; 99A-497.13; 98A-501.03; 99A-112.38; 99A-520.38.

2. Rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái: 09 trường hợp

98A-157.02; 30G-583.79; 98A-345.06; 98A-592.94; 30L-1186; 98A-419.19; 98A-360.50; 99A-627.92; 29E-220.26.

3. Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường: 04 trường hợp

14H-049.54; 77A-274.03; 89A-468.20; 99A-639.49.

4. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 116 trường hợp

98A-611.51; 98C-195.12; 98C-075.96; 98A-046.51; 29C-913.73; 98LD-009.72; 98C-304.17; 34LD-003.68; 99C-189.13; 98G-002.58; 98A-168.14; 31F-6077; 30M-464.15; 98A-263.10; 98B-160.17; 29K-244.05; 98A-687.93; 99A-395.60; 98A-722.95; 29B-302.61; 98A-187.01; 98A-461.80; 98A-216.92; 29H-094.84; 98A-782.64; 98A-663.13; 98H-6599; 98C-069.39; 98A-359.50; 19E-004.15; 24C-043.87; 98A-215.45; 98C-028.48; 98A-831.17; 98A-903.01; 98D-017.34; 98A-295.98; 98B-030.99; 98A-499.14; 20H-035.34; 98A-177.42; 29E-353.75; 

98C-283.93; 99A-661.66; 30V-2666; 98A-770.46; 98A-512.92; 98A-440.68; 17B-013.25; 98H-070.36; 34C-442.52; 98A-083.88; 99A-947.43; 29A-198.05; 99LD-033.28; 29K-040.86; 98C-194.21; 98A-470.42; 19H-049.87; 30A-137.05; 34A-067.38; 37K-367.73; 98A-498.31; 99A-039.04; 99A-040.24; 99A-166.14; 99A-357.31; 99A-439.96; 99A-467.15; 99A-503.53; 99A-586.48; 99A-698.25; 99A-808.93; 99A-852.61; 99LD-018.68; 99A-641.04; 30A-572.39; 99A-442.38; 99B-013.15; 15H-076.19; 29C-105.10; 99A-444.29; 99A-042.92; 29B-158.26; 

34C-307.29; 88C-220.63; 99A-753.45; 27B-001.62; 99A-717.98; 99H-041.74; 99H-025.46; 99C-283.51; 99A-417.74; 99A-383.79; 20B-030.00; 29F-051.97; 98A-813.45; 99LD-031.13; 99C-238.34; 99A-451.64; 30L-839.62; 99A-761.74; 99A-208.32; 89E-005.50; 99A-714.17; 20H-033.37; 99A-772.73; 20B-021.23; 99A-753.40; 11E-002.56; 12H-028.73; 30F-105.11; 99A-449.75; 99A-767.68; 30E-186.41; 29E-034.85.

5. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định: 123 trường hợp

99A-840.45; 99A-867.29; 99A-874.91; 99A-885.90; 99A-892.09; 99C-180.14; 99C-223.21; 99C-274.60; 99H-037.87; 99H-043.80; 99H-064.57; 99LD-034.33; 12A-159.97; 12A-274.71; 12B-006.08; 12H-030.80; 14A-728.48; 14B-049.20; 20G-003.02; 28C-106.43; 29A-008.48; 29A-949.67; 29B-034.10; 29D-303.33; 29K-013.57; 30A-754.61; 30E-406.27; 30E-417.05; 30F-009.64; 30K-369.66; 30M-0810; 34A-662.62; 36K-113.41; 37B-014.48; 37B-018.27; 

37B-323.07; 89A-369.74; 89A-372.07; 89C-165.38; 89C-285.11; 98A-369.84; 98A-404.98; 98A-492.20; 98A-657.38; 98A-657.76; 98A-689.18; 98A-746.57; 98A-794.78; 98A-819.19; 98A-877.65; 98C-324.43; 98C-342.91; 98H-073.97; 99A-158.48; 99A-171.69; 99A-239.44; 99A-520.75; 99A-746.11; 99B-045.14; 99B-103.32; 99E-005.13; 99H-056.34; 14M-9488; 18H-031.23; 29A-041.56; 29A-429.58; 29D-214.24; 29E-020.38; 29H-124.85; 29H-603.98; 

29K-038.98; 29K-080.62; 29K-085.83; 30A-082.56; 30A-355.04; 30A-656.98; 30A-976.74; 30B-555.77; 30E-204.74; 30E-285.43; 30E-356.76; 30F–78728; 30F-876.28; 30G-145.38; 30G-299.83; 30G-802.67; 30H-893.51; 30K-589.58; 30K-6091; 30K-718.22; 30K-789.04; 30K-796.21; 30K-977.89; 30L-910.08; 36A-280.58; 38A-476.54; 90H-027.97; 98F-005.75; 99A-023.81; 99A-448.41; 99A-514.66; 99A-650.34; 99A-748.07; 99A-977.73; 99C-280.52; 

99E-008.43; 99H-027.23; 14C-431.41; 15A-180.63; 20H-017.63; 22A-250.24; 22H-022.63; 29D-103.63; 29E-227.87; 29K-152.16; 30F-121.17; 30F-257.05; 30G-926.10; 30K-253.11; 30K-568.18; 34A-607.33; 98A-424.66.

Hơn 500 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

200 trường hợp xe máy vi phạm

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 159 trường hợp

99H5-6549; 99G1-646.36; 34B5-105.91; 12V1-060.52; 99E1-232.82; 99E1-256.05; 12F2-5369; 99E1-00467; 59P1-008.02; 29D2-167.73; 16H8-6725; 37G1-145.24; 99AA-195.44; 99MĐ4-061.06; 99G1-449.28; 12S1-156.97; 99G1-322.81; 36B7-770.87; 98Y2-4444; 99G1-520.02; 99AA-279.12; 28H1-388.62; 21V3-7289; 99G1-235.67; 99MĐ1-098.28; 99V1-0536; 99G1-129.16; 99G1-129.16; 98AB-080.72; 99E1-451.66; 

29D1-583.60; 99AA-074.01; 99V2-5498; 99F8-9866; 99D1-379.67; 99G1-498.87; 99E1-297.06; 99G1-357.25; 99V1-9003; 99E1-532.36; 98K1-101.28; 20B2-313.90; 99L5-8658; 98B1-622.36; 99G1-674.77; 16H8-6725; 99MĐ1-101.73; 99E1-218.94; 99E1-691.81; 30N2-8743; 99G1-622.47; 99G1-582.88; 99L6-5489; 99E1-299.14; 29N1-486.07; 99AA-051.98; 28H1-388.62; 99E1-162.24; 99AE-021.32; 99E1-608.43;

99AA-042.83; 36B6-794.88; 99G1-057.13; 99E1-647.45; 16N9-5539; 99AE-031.37; 99F6-6914; 99E1-568.88; 99L1-4095; 99E1-567.11; 29N5-6351; 99G1-397.97; 29E2-113.63; 99AA-106.51; 23L1-144.86; 99E1-289.94; 99E1-445.20; 29B1-690.46; 99E1-309.36; 99E1-568.88; 99G1-559.08; 29E1-239.68; 99E1-500.25; 29H9-3690; 99G1-525.43; 99E1-484.22; 99E1-626.73; 99E1-160.80; 24B1-847.68; 99AA-089.04; 

15B1-107.82; 29L5-146.40; 59X1-097.33; 14K7-7504; 29N3-1973; 34E1-320.52; 29V7-237.41; 99B1-070.90; 36AM-060.49; 99MĐ1-101.73; 99G1-615.07; 11X1-2479; 99H5-7270; 29R5-9540; 99G1-331.91; 27B1-869.13; 99E1-557.88; 99AA-073.88; 99H7-8929; 99T2-4324; 99G1-416.16; 34M1-0542; 99MĐ1-110.93; 15AA-056.66; 99G1-235.67; 17B9-008.19; 22Y1-280.85; 99G1-580.71; 98B1-824.88; 99AA-085.59; 

99E1-243.51; 99E1-466.88; 99L5-0360; 99H6-7413; 99L2-1498; 99E1-474.46; 99MĐ5-031.98; 99MĐ5-030.23; 60M9-8888; 99E1-080.35; 99V2-5399; 99E1-478.27; 99E1-443.94; 16K4-4415; 17B9-008.19; 99E1-282.25; 99V1-0345; 29X2-091.47; 99L5-5767; 99R1-2313; 99H7-2543; 15B1-055.92; 99E1-152.36; 29S1-7119; 18H1-439.83; 98F1-033.24; 98B1-103.89; 98K1-343.61; 98G1-118.42; 98B3-929.32; 98B2-296.87; 98B3-798.67; 98B2-863.04; 98B1-763.45; 98D1-758.15; 98B3-191.10; 98E1-696.78; 98D1-785.15; 98D1-943.48.

2. Không đội mũ bảo hiểm: 41 trường hợp

98AE-089.78; 98B1-760.31; 98N5-7925; 98B1-532.59; 98F1-445.51; 98H1-376.47; 98F1-305.49; 99C1-028.67; 98B2-972.19; 99G1-677.23; 99E1-130.95; 99G1-145.93; 99AA-084.26; 99AA-227.46; 99G1-427.50; 89AA-160.90; 99L6-2921; 99AE-028.79; 34S1-181.18; 99F4-1504; 99E1-557.09; 99D1-436.19; 99G1-643.79; 99AA-101.72; 

99AA-068.78; 99G1-178.21; 99G1-425.52; 99G1-411.45; 29B1-690.46; 99AA-013.72; 19D1-175.68; 99C1-006.20; 99AA-097.87; 99C1-050.74; 97FA-1297; 29Y3-011.02; 98B3-290.93; 99G1-175.79; 26AD-033.16; 99MĐ1-107.42; 99G1-516.78.

Hơn 500 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh 

452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 ĐH Việt Nam liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng thế giới: là ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung, mùa tuyển sinh năm 2025 trao học bổng tới 60 tỷ đồng

1 ĐH Việt Nam liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng thế giới: là ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung, mùa tuyển sinh năm 2025 trao học bổng tới 60 tỷ đồng Nổi bật

Người phụ nữ mua thỏi vàng 100g rồi ký gửi tại quầy, 11 năm sau quay lại thì chủ tiệm từ chối: "Tôi trả chị 123 triệu với phiếu mua hàng được không?"

Người phụ nữ mua thỏi vàng 100g rồi ký gửi tại quầy, 11 năm sau quay lại thì chủ tiệm từ chối: "Tôi trả chị 123 triệu với phiếu mua hàng được không?" Nổi bật

5 thực phẩm dễ tích tụ huyết khối hơn cả thịt mỡ, không ăn ít lại NHỒI MÁU NÃO đến lúc nào không hay!

5 thực phẩm dễ tích tụ huyết khối hơn cả thịt mỡ, không ăn ít lại NHỒI MÁU NÃO đến lúc nào không hay!

09:20 , 15/09/2025
7 thói quen nhỏ của những người rất may mắn

7 thói quen nhỏ của những người rất may mắn

09:10 , 15/09/2025
Ngày đặc biệt của hơn 2.000 trai tài gái giỏi tại "Harvard Việt Nam"

Ngày đặc biệt của hơn 2.000 trai tài gái giỏi tại "Harvard Việt Nam"

09:09 , 15/09/2025
4 kiểu bữa sáng tồi tệ, không khác gì "hành xác" thận nhưng nhiều người rất thích ăn

4 kiểu bữa sáng tồi tệ, không khác gì "hành xác" thận nhưng nhiều người rất thích ăn

08:50 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên