Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã

01-09-2025 - 16:56 PM | Lifestyle

Tóm tắt nhanh Day 1 nghỉ lễ.

Người ta vẫn hay bảo, chỉ cần đến phố Hàng Mã (Hà Nội) là biết ngay đang mùa thu hay mùa xuân, đang Tết Trung thu hay cận kề Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán. Bởi vào mỗi dịp đặc biệt, cả con phố này đều “thay áo mới”, tạo nên khung cảnh lung linh và là địa điểm check-in không thể thiếu nếu đã đến Thủ đô.

Ngày đầu tiên của tháng 9 năm nay cũng không ngoại lệ. Phố Hàng Mã càng đặc biệt hơn khi trong những ngày chào mừng Đại lễ 2/9. 

Cả phố rợp cờ đỏ sao vàng, các cửa hàng và gian hàng lớn bé đồng loạt bày bán đủ loại phụ kiện mang đậm dấu ấn quốc kỳ - từ cờ, nón, tranh, ảnh, khăn, áo cho đến những chiếc sticker nhỏ xinh. Do đó, trước khi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình thì phố Hàng Mã đang là tọa độ check-in hot nhất hiện tại.

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 1.

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 2.

Phố Hàng Mã những ngày này, tấp nập các bạn trẻ đến chụp hình tại nơi ngập tràn cờ hoa

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 3.
Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 4.

Ai cũng tìm cho mình một góc đẹp để lưu lại kỷ niệm

Không ít các bạn trẻ lựa chọn đến đây để thực hiện những bộ ảnh “để đời”, lưu lại làm kỷ niệm những ngày được “đi giữa trời rực rỡ” một cách đúng nghĩa. Người lựa chọn diện áo dài truyền thống, người lại tạo điểm nhấn cho outfit bằng những chiếc khăn yêu nước, cầm theo những lá cờ, nón,... Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp chưa từng thấy.

Bạn Thư (SN 1998, Hải Phòng) cho biết đã cùng nhóm bạn đến Hà Nội từ sáng sớm ngày 1/9 để hòa chung không khí vui tươi, háo hức của Thủ đô. Thư chia sẻ, cô và cả nhóm đã lên kế hoạch và đặt phòng khách sạn từ trước 2 tháng. Kèm theo đó, tất cả đều chuẩn bị những vật dụng cần thiết, một tinh thần vui vẻ để sẵn sàng “camp” vào đêm nay.

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 5.

Thư (SN 1998) đi từ Hải Phòng đến Hà Nội để hòa chung không khí lễ hội

Tuy nhiên, cả nhóm dự định không ra “săn chỗ” quá sớm mà thay vào đó tranh thủ đi ngắm nghía phố phường Hà Nội trong những ngày này. Và điểm dừng chân của Thư và cả nhóm bạn là phố Hàng Mã, để ghi lại những khung hình thật lung linh và đáng nhớ.

Giống như Thư, rất nhiều bạn trẻ khác cũng mang tâm trạng háo hức, mong muốn được chụp lại tất cả những khoảnh khắc đặc biệt này. Ai cũng xúng xính váy áo, trang điểm xinh đẹp để “thả dáng”, vừa được hòa vào không khí lễ hội, vừa có kỷ niệm mang về.

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 6.

Ở Hà Nội, đặt chân lên Hàng Mã là bắt gặp nay 1000 sự xinh đẹp của các "nàng thơ"

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 7.

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 8.

Có bạn lựa chọn mặc áo dài, có bạn lại tạo điểm nhấn bằng những phụ kiện đậm chất Việt Nam

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 9.

Khung cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy ở Hàng Mã

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 10.

Với nhiều người, đây sẽ là những khoảnh khắc "hiếm có", nhất định phải lưu giữ

Khối nàng thơ tiến về Hàng Mã- Ảnh 11.

Các nhóm bạn liên tục check-in, chuẩn bị một "tâm hồn đẹp", một tinh thần hào hứng để sẵn sàng cho buổi lễ diễu binh, diễu hành

 Nữ sinh 10X đang gây sốt với bộ ảnh áo dài bên Lăng Bác là ai: Từng ghi dấu tại loạt cuộc thi nhan sắc, đã có hình ảnh lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ"

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

