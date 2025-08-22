Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lên tiếng về kế hoạch bán tài sản và hoán đổi nợ

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) giải trình biến động kết quả kinh doanh và ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét. Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, tại nội dung cần nhấn mạnh, Ernst & Young Việt Nam lưu ý, tại ngày 30/6/2025, nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là hơn 2.700 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn 10.948 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 13.715 tỷ đồng).



Công ty cũng vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và chưa thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu quá hạn thanh toán. Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.﻿

Giải trình về ý kiến này, HAGL cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 soát xét, công ty đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo. Theo đó, dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính , thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác .



Dòng tiền còn đến từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo thỏa thuận tín dụng hiện tại. Cùng với đó là việc được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.



Doanh nghiệp cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm. Đồng thời đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần.



Theo HAGL, trong năm 2025, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn. Vì vậy, ban điều hành công ty vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.﻿

Cũng theo văn bản giải trình, HAGL cho biết, nửa đầu năm 2025, lợi nhuận gộp tăng 470 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu từ hoạt động kinh doanh trái cây tăng so với cùng kỳ năm ngoái.



Lỗ từ hoạt động tài chính tăng 82 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do tăng dự phòng đầu tư vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; đồng thời, chi phí lãi vay cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.



Lỗ khác tăng 6 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu trong năm 2025 Tập đoàn đã thanh lý một vài tài sản không hiệu quả.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.﻿

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản HAGL đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn gần 9.900 tỷ đồng và cho vay các bên liên quan hơn 3.700 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng lên 15.600 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính hơn 9.300 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ đã giảm mạnh từ 3.105 tỷ đồng cuối 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng, sau khi 2.000 tỷ nợ gốc và hơn 2.000 tỷ lãi trái phiếu được chuyển nhượng cho nhóm nhà đầu tư mới.

Khoản nợ này sau đó được HAGL chuyển đổi, 2.000 tỷ nợ gốc thành vay dài hạn và hơn 2.000 tỷ khoản lãi thành khoản phải trả khác, đều từ CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) và 5 cá nhân.

Đồng thời, HAGL đang lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ trái phiếu, với tỷ lệ quy đổi 12.000 đồng tiền nợ đổi lấy 1 cổ phiếu. 6 chủ nợ được nhận cổ phiếu gồm Hướng Việt và 5 cá nhân trên.