Lãi suất tiết kiệm Vietcombank mới nhất tháng 8/2025: Lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 24 tháng

10-08-2025 - 08:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Hiện lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank được dành cho tiền gửi kỳ hạn 24 - 60 tháng.

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 8/2025

Khảo sát mới nhất đầu tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất dao động khoảng 0,2 - 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 7 - 14 ngày áp dụng lãi suất 0,2%/năm;

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng có cùng mức lãi suất 2,9%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank huy động với lãi suất 4,6%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 4,7%/năm, dành cho các kỳ hạn gửi 24 - 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân 

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

2 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

36 tháng

4,70%

48 tháng

4,70%

60 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank

Ngoài hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank cũng đang triển khai hình thức gửi tiền trực tuyến nhằm đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Với hình thức này, Vietcombank áp dụng cùng biểu lãi suất so với tiền gửi thông thường tại quầy và dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank 

Kỳ hạn

Lãi suất

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2025

Đầu tháng 8/2025, lãi suất huy động Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 1,5 - 4,2%/năm .

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,5%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 1,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng có lãi suất là 2,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được niêm yết lãi suất 4,1%/năm;

Các kỳ hạn gửi 24 – 60 tháng của khách hàng doanh nghiệp được Vietcombank áp dụng lãi suất huy động 4,2%/năm.

Mức lãi suất dành cho tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức tại Vietcombank hiện là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp 

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,2%

1 tháng

1,5%

2 tháng

1,5%

3 tháng

1,8%

6 tháng

2,8%

9 tháng

2,8%

12 tháng

4,1%

24 tháng

4,2%

36 tháng

4,2%

48 tháng

4,2%

60 tháng

4,2%

Nguồn: Vietcombank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 8/2025: Gửi 24 tháng hưởng lãi suất cao nhất

Tin Vũ

