Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, người Trung Quốc quý như “vàng”: Mọc đầy Việt Nam

Sắt là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng, tạo máu và bảo vệ tim mạch. Thiếu sắt khiến nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi, da xanh xao, tim đập nhanh, suy giảm miễn dịch. Thế nhưng ít ai biết, có một loại rau dân dã, giá chỉ vài nghìn đồng một mớ, lại chứa nhiều sắt hơn hẳn thịt bò - loại thịt vốn nổi tiếng là giàu sắt. Đó chính là rau dền đỏ.

Loại rau rẻ tiền nhưng giàu sắt hơn thịt bò

Cây rau dền đỏ (Ảnh minh họa).

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng - Tiết chế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ thể hấp thu sắt chủ yếu từ thực phẩm. Ngoài thịt bò hay nội tạng động vật, nhiều loại rau củ cũng là nguồn cung cấp sắt quý giá, trong đó nổi bật là rau dền đỏ.

Số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, 100g rau dền đỏ chứa tới 5,4mg sắt, trong khi cùng khối lượng thịt bò chỉ có 2,6mg. Điều đó có nghĩa là rau dền đỏ giàu sắt gấp đôi thịt bò.

Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp lượng lớn vitamin A, K, B6, chất xơ, kali và canxi. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho máu, tim và xương.

Rau dền đỏ được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Tại các chợ Việt, một mớ rau dền đỏ có giá chỉ vài nghìn. Thế nhưng, loại rau này lại được giới dinh dưỡng đánh giá cao đến mức ví nó là “thịt bò của người nghèo”.

Không chỉ ở Việt Nam, người Trung Quốc cũng đánh giá rất cao giá trị dinh dưỡng của rau dền đỏ. Họ thậm chí còn quý loại rau này như “vàng”, theo Health.tw. Họ tin rằng ăn rau dền đỏ thường xuyên giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và phòng bệnh tim mạch.

Nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

Món ăn từ rau dền đỏ (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia cho biết, rau dền đỏ không chỉ giàu sắt mà còn mang đến nhiều công dụng đặc biệt gồm:

Bổ máu và cải thiện sắc khí

Rau dền đỏ chứa nhiều sắt và vitamin C - bộ đôi giúp tăng khả năng hấp thu sắt, hỗ trợ sản xuất huyết sắc tố hemoglobin. Bên cạnh đó, rau dền đỏ còn có acid folic và vitamin B6 - những dưỡng chất quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào.

Giảm huyết áp và bảo vệ tim mạch

Rau dền đỏ giàu kali và magiê - hai khoáng chất giúp thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp. Chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C trong rau đỏ còn có tác dụng giảm viêm, ngăn tổn thương mạch máu và phòng bệnh tim. Một nghiên cứu đăng trên Advanced Nutrition cho thấy protein trong rau dền đỏ có thể ức chế hormone co mạch, giúp hạ huyết áp tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo Indian Express, ăn rau dền đỏ giúp ổn định đường huyết ở người mắc tiểu đường type 2 nhờ hàm lượng chất xơ cao, giảm cảm giác đói và hạn chế tiêu thụ calo dư thừa.

Giảm cholesterol, bảo vệ gan và xương

Nhờ chứa nhiều chất xơ và tocotrienols (thuộc nhóm vitamin E), rau dền đỏ có thể giảm mỡ máu. Bên cạnh đó, canxi, magiê và kali trong loại rau này giúp củng cố xương và cơ, ngăn loãng xương sớm.

Hỗ trợ phòng chống ung thư và lão hóa

Chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Lovneet Batra cho biết, rau dền đỏ giàu lysine, vitamin E, sắt, magiê và vitamin C - những hoạt chất giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư.