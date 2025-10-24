Một công ty lãi gấp 36 lần nhờ chốt lời cổ phiếu Vinhomes

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã CK: NDN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với tổng doanh thu đạt 106 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tổng chi phí giảm 55%, còn 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng lên 71 tỷ đồng, cao gấp 36 lần mức 2 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là kết quả cao nhất trong 10 quý kể từ quý 2/2023.﻿

Công ty cho biết, lợi nhuận quý 3/2025 tăng so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.﻿

Tính đến 30/9, giá trị thị trường của danh mục chứng khoán kinh doanh đạt 651 tỷ đồng, cao hơn 32% so với giá gốc, tương đương mức lãi tạm tính 159 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết các khoản đầu tư đều có lãi, còn dự phòng giảm giá chỉ còn 9 tỷ đồng.



NDN đã chốt lời một phần cổ phiếu Vinhomes (VHM), giá gốc giảm từ 131 tỷ xuống 93 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường vẫn đạt 177 tỷ đồng, tương đương gấp đôi giá vốn nhờ thị giá VHM liên tục tăng.

Bên cạnh đó, công ty cũng giảm tỷ trọng tại Gemadept (GMD) từ 61 tỷ xuống 26 tỷ đồng, khoản này hiện tạm lỗ gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư vào Idico (IDC) từng có giá gốc 44 tỷ đồng trong quý II đã không còn xuất hiện trong danh mục, có khả năng đã được bán ra. Ở chiều ngược lại, NDN bổ sung thêm mã Vinaconex (VCG) với giá gốc 44 tỷ đồng.



Nhờ hiện thực hóa một phần danh mục, đặc biệt là cổ phiếu VHM, công ty đạt lợi nhuận đột biến, dù mảng kinh doanh cốt lõi vẫn trầm lắng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần ﻿20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản chỉ vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt 137 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi đầu tư cổ phiếu. Đồng thời, chi phí tài chính giảm xuống còn 19 tỷ đồng, so với mức 66 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 145 tỷ đồng, tăng 253% so với 41 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.