Một công ty ô tô sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 30% vào ngày mai

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Hino Trường Long, HOSR: HTL) thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2024 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương đương 3.000 đồng/cp.

Cụ thể, ngày 19/11 là ngày đăng ký cuối cùng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11.



Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hino Trường Long dự kiến sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 5/12/2025.﻿

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của Trường Long khá cô đặc. Nhóm cổ đông lớn nhất gồm vợ chồng Tổng Giám đốc Lã Văn Trường Sơn và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Kiều Diễm, nắm giữ tổng cộng 56,2% vốn. Hai nhà đầu tư nước ngoài là Chairatchakam (Bangkok) Co., Ltd và Aichi Hino Motor Co., Ltd lần lượt sở hữu 24,6% và 5% cổ phần. Do tỷ lệ sở hữu tập trung, thanh khoản của mã HTL ở mức rất thấp, với khối lượng giao dịch bình quân quý gần nhất chỉ khoảng 1.600 cổ phiếu mỗi phiên.

Trước đó tháng 12 năm ngoái, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông Hino Trường Long sẽ nhận cổ tức cho năm 2024 với tổng tỷ lệ 65% - đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động doanh nghiệp. Năm 2023 doanh nghiệp cũng chia cổ tức cao lên đến 50%.﻿

Trên thị trường chứng khoán, phiên ngày 17/11, ﻿cổ phiếu HTL đang giao dịch với giá 28.200 đồng/cp, cao nhất trong 4 tháng qua.

Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được biết đến là doanh nghiệp luôn trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn qua các năm, tỷ lệ dao động hàng chục % mỗi năm.

Hino Trường Long tiền thân là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trường Long, thành lập năm 1998. Doanh nghiệp hiện là đại lý xe 3S của Hino Motor Việt Nam chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng: Xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, xe thùng kính, xe mui bạt…



Hino Trường Long còn là nhà phân phối duy nhất cẩu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam từ tháng 10/2010; độc quyền phân phối thiết bị nâng dành cho xe Ben tại thị trường Việt Nam của ShinMaywa từ tháng 11/2015.



Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, HTL ghi nhận doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 32%. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 66% kế hoạch doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận cả năm.