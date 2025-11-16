Đầu tư Sài Gòn VRG dự chi hơn 242 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về ngày 20/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP, sàn HoSE).

Theo đó, Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu SIP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chi khoảng hơn 242,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện là 18/12/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc đang sở hữu hơn 47,9 triệu cổ phiếu SIP (tỷ lệ sở hữu 19,79%), ước tính sẽ thu về hơn 47,9 tỷ đồng tiền cổ tức từ Đầu tư Sài Gòn VRG.

Bên cạnh đó, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) đang sở hữu gần 21,8 triệu cổ phiếu SIP, dự kiến cũng sẽ thu về gần 21,8 tỷ đồng tiền cổ tức từ Đầu tư Sài Gòn VRG.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 6.304,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 1.101,8 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Đầu tư Sài Gòn VRG lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất dự kiến đạt gần 832,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 132,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG tăng 13,4% so với đầu năm, lên mức hơn 28.410,1 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 5.282,6 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản; bất động sản đầu tư gần 6.021 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 22.713,5 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 12.822.5 tỷ đồng, chiếm 56,5% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính 4.589,3 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng nợ.