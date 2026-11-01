Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, tính đến ngày 29/11, hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh có tổng cộng 4.613 cửa hàng, tăng hơn 2.000 điểm bán so với đầu năm 2026. Con số này vượt xa kế hoạch (mở thêm 1.500 cửa hàng) mà ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đề ra cho chuỗi hồi đầu năm dù chưa hết năm.

Tốc độ mở rộng hệ thống của Bách Hóa Xanh tăng đột biến trong những tháng gần đây, đặc biệt trong tháng 11, bình quân mỗi ngày chuỗi mở thêm 10 cửa hàng. Hoạt động dẹp chợ cóc, chợ tạm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… đang mở ra cơ hội để các hệ thống bán lẻ hiện đại gia tăng thị phần.

Theo ban lãnh đạo MWG, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí khấu hao và kho vận. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vừa đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, vừa duy trì hiệu quả hoạt động.

Về kết quả kinh doanh, Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn tập đoàn. 10 tháng năm 2026, chuỗi ghi nhận doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ, tương ứng bình quân mỗi ngày thu hơn 171 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Ước tính trong tháng 10, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu khoảng 6.100 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và là mức cao thứ 2 kể từ khi hoạt động, chỉ kém đôi chút so với tháng 8. Tuy nhiên, điều đáng nói là quy mô cửa hàng của chuỗi đã lớn hơn nhiều sau 2 tháng với tốc độ mở mới nhanh chóng mặt.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu đạt khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận. Ban lãnh đạo MWG cho rằng chuỗi siêu thị thực phẩm nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu này.

Xa hơn, Bách Hóa Xanh hướng đến mục tiêu xoa sạch lỗ luỹ kế (khoảng 7.000 tỷ đồng tính đến cuối 2025). “Chúng tôi vẫn tự tin rằng lợi nhuận trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hóa Xanh”, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG chia sẻ tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8.