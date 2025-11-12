Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua một dãy số suốt 2 năm, người đàn ông Khánh Hòa trúng gần 134 tỷ đồng

12-11-2025 - 21:50 PM | Doanh nghiệp

Anh L. quê Khánh Hòa dùng ngày tháng năm sinh cùng biển số xe của mình để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng và trúng Jackpot (độc đắc) gần 134 tỷ đồng.

Tối 12/11, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này vừa trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.422 trị giá gần 134 tỷ đồng cho anh N.C.L. (ngụ Khánh Hòa).

Anh L. là chủ nhân thuê bao Mobifone may mắn trúng giải thưởng “khủng” với dãy số: 05-11-12-24-28-44. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, anh sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng.

Mua một dãy số suốt 2 năm, người đàn ông Khánh Hòa trúng gần 134 tỷ đồng- Ảnh 1.

Anh. L may mắn trúng độc đắc gần 134 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Chủ nhân giải độc đắc chia sẻ, anh là người kinh doanh tự do, sống tại Khánh Hòa. Anh thường xuyên mua vé số của sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55, thường mỗi ngày mua 3 dãy số cầu may.

Người đàn ông này có thói quen mua một dãy số được tạo nên từ ngày tháng năm sinh và biển số xe của mình. Anh đã mua dãy số này liên tiếp 2 năm và đã trúng Jackpot. Ngay khi nhận tin vui này, anh lập tức báo cho vợ.

Cũng theo anh L., do số tiền trúng thưởng quá lớn nên anh sẽ cân đối chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Anh dành 1,6 tỷ đồng để ủng hộ chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Mua một dãy số suốt 2 năm, người đàn ông Khánh Hòa trúng gần 134 tỷ đồng- Ảnh 2.

Anh L. dành 1,6 tỷ đồng để ủng hộ chương trình an sinh xã hội. (Ảnh: Đại Việt)

Vào ngày 9/11, Vietlott cũng tìm ra chủ nhân giải độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 21 tỷ đồng, đó là một khách hàng ở TP.HCM.

Cụ thể, trong kỳ quay số 266 sản phẩm Lotto 5/35, giải độc đắc đã “nổ” với bộ số: 06-07-20-23-34, số đặc biệt là 03. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, chủ nhân tấm vé này thực lĩnh hơn 19,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 21/10, Vietlott trao giải Jackpot 1 kỳ quay 1.249 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng cho anh N.V.H. (sống tại Đà Nẵng), người mua bộ số 17-23-34-39-46-52. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng), anh thực lĩnh hơn 161 tỷ đồng.

Anh H. cho biết mình là giáo viên, thường mua vé số tại một điểm bán hàng ở phường An Hải, Đà Nẵng, từng trúng các giải nhỏ.

Nói về dự định với số tiền trúng thưởng, thầy giáo này cho biết đã có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tương lai. Tại buổi lễ trao thưởng, anh trích số tiền 2,5 tỷ đồng từ phần thưởng của mình trao tặng quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Vé số Vietlott lại có người trúng giải Jackpot hàng trăm tỉ đồng

Theo Đại Việt/VTCnews

VTCnews

