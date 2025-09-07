Người nhạc Phú Quang hay nhất tái xuất trong đêm nhạc tại Thủ đô, NSND Thanh Lam cũng góp mặt

Phú Quang chính là người phát hiện và lăng-xê giọng ca Ngọc Anh 3A từ những ngày đầu tiên và cô là một trong những giọng ca gắn liền với nhiều bài hát của ông. Nhạc sĩ Phú Quang từng nhận định ca sĩ Ngọc Anh 3A là người hát nhạc của ông hay nhất và cũng là người đồng hành trong nhiều liveshow của ông.

Với âm nhạc Phú Quang, Ngọc Anh chắc chắn sẽ luôn là một trong những cái tên người ta nhắc đến đầu tiên – cũng giống như khi nhắc đến Trịnh Công Sơn, người ta nghĩ ngay đến Khánh Ly. Giọng hát ấy đã cùng âm nhạc của ông đi qua biết bao sân khấu, từ những khán phòng ấm cúng cho đến những liveshow trang trọng, để rồi trở thành một phần ký ức không thể tách rời trong lòng khán giả yêu nhạc.

“Điều tôi quý ở Ngọc Anh là cô không bao giờ hát hời hợt. Mỗi ca khúc - trước khi cất thành thanh âm, cô đều tìm cách đi sâu vào câu chuyện chứa đựng trong đó để khi hát, âm nhạc không chỉ vang lên ở tai, mà còn chạm đến trái tim người nghe. Có lần, sau khi hát xong một bản Romance buồn, cô quay sang tôi: “Bài này đau quá chú ạ, cháu hát xong mà thấy như vừa sống lại cả một đoạn đời của nhân vật”. Tôi chỉ gật đầu - đó chính là điều tôi mong muốn”, ông từng chia sẻ.

Trong đêm nhạc Phú Quang, Ngọc Anh sẽ không tìm cách đẩy cảm xúc lên như cơn sóng lớn mà để nó lan ra như hương, thấm dần vào từng khoảnh khắc của đêm nhạc. Cô hát như thể mỗi câu chữ là một mảnh ký ức được nâng niu – có những mảng màu tươi sáng, có những khoảng trầm u uẩn, và tất cả đều kết nối với nhau bằng sợi chỉ bền chặt của niềm tin và tình yêu.

Khán giả sẽ không chỉ nghe, mà còn như được sống lại những khoảnh khắc mà âm nhạc Phú Quang đã từng ở bên: một góc phố mùa đông, một tiếng thở dài giữa đêm Hà Nội, một ánh mắt ai đó từng làm tim mình chao đảo. Đó là thứ cảm xúc không cần phải ồn ào mới sâu sắc, không cần phải bùng nổ mới chạm đến đáy lòng. Và khi bài hát cuối cùng khép lại, sẽ có một sự lặng im rất dài – thứ lặng im không phải vì âm nhạc đã kết thúc, mà vì ai cũng muốn giữ lấy dư âm ấy lâu hơn một chút.Dư âm của một giọng hát đã cùng âm nhạc của Phú Quang đi qua năm tháng để hôm nay, vẫn dịu dàng mà bền bỉ như chính trái tim của Ngọc Anh…

Cùng với Ngọc Anh, đêm nhạc Phú Quang với chủ đề "Khát vọng" với sự tài trợ của GG Corporation - tập đoàn về giải pháp cuộc sống chất lượng cao còn quy tụ các giọng ca như: Thanh Lam, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp, cùng những nghệ sĩ solist hàng đầu như NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. “Khát vọng” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc toàn diện: cổ điển mà vẫn đương đại, quen thuộc mà vẫn mới mẻ. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ chơi piano.

"Khát vọng” - chủ đề đêm nhạc Phú Quang năm 2025 – là lời mời gọi những trái tim yêu nhạc Phú Quang cùng bước vào một không gian vừa lộng lẫy vừa thiết tha, nơi giai điệu của ông sẽ được nâng đỡ và bừng nở bởi một dàn nhạc giao hưởng có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử các đêm nhạc Phú Quang. Chương trình sẽ tái hiện lại không gian âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang mà trong đó mỗi mảng màu đều được chăm chút, phối khí mới mẻ, với mục đích để âm nhạc của ông có thể lan tỏa trọn vẹn, sâu và rộng nhất.

“Khát vọng” không chỉ là tên gọi, đó còn là tâm thế của những người ở lại, là gia đình, những học trò, đồng nghiệp, tri kỷ – muốn tiếp nối hành trình âm nhạc mà nhạc sĩ Phú Quang đã khởi dựng. Đó còn là lời tri ân gửi tới ông - người đã dành trọn cuộc đời để viết cho Hà Nội, cho tình yêu và cho ký ức. Và hơn cả, đó là mong muốn đưa di sản âm nhạc Phú Quang đến gần hơn với những thế hệ mới, để âm nhạc của ông không chỉ sống trong hoài niệm mà còn vang lên trong từng khoảnh khắc hôm nay.

Đây sẽ là đêm mà âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để thấy, để cảm, để sống cùng từng nhịp rung của trái tim. Và khi tiếng nhạc khép lại, mong rằng khán giả có thể mang về cho mình một khoảng lặng đủ sâu để nhận ra: âm nhạc, cũng như khát vọng, chính là điều khiến chúng ta mãi còn yêu, mãi còn tin vào vẻ đẹp của cuộc sống.