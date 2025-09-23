Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên Thứ Trưởng Đặng Huy Đông: giải thưởng thường niên giúp “định vị trình độ công nghệ quốc gia” theo mỗi thời kỳ

23-09-2025 - 15:09 PM | Thị trường

Một sự kiện mang tính "định vị" là vô cùng cần thiết, khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt.

Một sự kiện mang tính “định vị” là vô cùng cần thiết, khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, Better Choice Awards (BCA) đã khẳng định vai trò là một giải thưởng thường niên uy tín, vinh danh những sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng người tiêu dùng và xã hội. Việc BCA được tổ chức thường niên thể hiện sự nhất quán, kiên định trong chất lượng giải thưởng, và đồng thời cho thấy BCA có thể trở thành nơi kết nối chuyên gia, giúp cộng đồng chia sẻ những xu hướng, định hướng và chiến lược phát triển mới trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi từng ngày.

Đồng tình với quan điểm này, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông khẳng định, những giải thưởng như Better Choice Awards là hoạt động “hết sức cần thiết, không thể thiếu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia”.

Nguyên Thứ Trưởng Đặng Huy Đông: giải thưởng thường niên giúp “định vị trình độ công nghệ quốc gia” theo mỗi thời kỳ- Ảnh 1.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, thanh viên Hội đồng thẩm định chung khảo của giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Theo ông, đây không chỉ là sự ghi nhận kịp thời dành cho các chủ sở hữu sáng tạo và động lực khuyến khích phong trào đổi mới trên phạm vi cả nước, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các sản phẩm, giải pháp công nghệ. Quan trọng hơn, giải thưởng giúp “định vị được trình độ công nghệ quốc gia tại mỗi thời kỳ, định hướng cho các nhà nghiên cứu, sáng chế chinh phục những đỉnh cao mới về công nghệ, đồng thời hỗ trợ nhà hoạch định chính sách đưa ra lựa chọn chiến lược trong phát triển khoa học công nghệ quốc gia”.

Nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động “định vị trình độ công nghệ”, bởi lẽ tốc độ phát triển của công nghệ rất nhanh. Chỉ trong vài năm, thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. “Trong 2-3 năm tới, chắc chắn các công nghệ ứng dụng AI sẽ bùng nổ, tác động mạnh mẽ tới tất cả các hoạt động đời sống con người và xã hội”, ông nhận định.

Chính sự bùng nổ này cho thấy, một giải thưởng thường niên như BCA đóng vai trò như thước đo liên tục, giúp quốc gia nắm bắt những mũi nhọn tiên phong và đưa ra chiến lược phù hợp.

Nguyên Thứ Trưởng Đặng Huy Đông: giải thưởng thường niên giúp “định vị trình độ công nghệ quốc gia” theo mỗi thời kỳ- Ảnh 2.

Công nghệ phát triển theo từng giai đoạn với tốc độ khó lường. Vì vậy, mỗi mùa giải BCA có thể được coi như một sự kiện “điểm mặt” các xu hướng công nghệ nổi bật đương thời, vừa khích lệ sáng tạo, ại có khả năng định hướng cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Đây chính là giá trị bền vững mà Better Choice Awards mang lại trong hành trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế số của Việt Nam.


