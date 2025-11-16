Nhà 3 tầng như villa nơi nghỉ dưỡng giữa phố

Tọa lạc tại một khu dân cư huyện Bình Chánh, TP.HCM, với diện tích 100 m²/sàn với thiết kế ba tầng, căn villa thực sự đã biến không gian ở thành nơi nghỉ dưỡng.

Thiết kế lược bớt tường đặc, thay bằng kính kéo và cửa mở quay nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông gió, giúp ngôi nhà mát mẻ mà không cần nhiều năng lượng nhân tạo.

Ở trung tâm tầng trệt là khu vườn nằm giữa nhà, kết nối phòng khách, bếp, sân vườn, đồng thời là “thông khí” giúp trao đổi khí mát nóng giữa trong nhà và môi trường ngoài.

Ở bất cứ góc độ nào, gia chủ cũng có thể nhìn thấy các khu vườn xanh được rải sỏi ở khắp trong và ngoài nhà.

Nội thất bên trong ưu tiên sử dụng các chất liệu gạch, đá, gỗ để đồng bộ với tinh thần chung của căn nhà. Tạo nên không gian sống thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.