Nhà đồng sáng lập Ethereum: ETH có thể tăng gấp 100 lần từ đây!

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Joseph Lubin - nhà đồng sáng lập Ethereum cho rằng Wall Street hiện đang trả tiền cho một hệ thống hạ tầng rời rạc, và Ethereum sẽ loại bỏ phần lớn sự phân mảnh này. “Các tập đoàn tài chính lớn như JPMorgan sẽ sớm phải tham gia hạ tầng phi tập trung”, Lubin nhấn mạnh.

Theo Lubin, điều đó đồng nghĩa các “ông lớn” tài chính sẽ tham gia staking, vận hành validator, quản lý mạng Layer 2, Layer 3, phát triển hợp đồng thông minh và tham gia DeFi. Ông cũng bác bỏ lo ngại rằng các mạng Layer 2 sẽ làm suy yếu Ethereum mainnet.

Đáng chú ý, nhà đồng sáng lập Ethereum dự báo giá ETH có thể tăng 100 lần so với hiện tại, thậm chí hơn. “Ethereum/ETH sẽ vượt qua cơ sở tiền tệ của Bitcoin/BTC”, Lubin nhấn mạnh. Điều này đặt ra viễn cảnh Ethereum không chỉ là nền tảng blockchain hàng đầu về công nghệ, mà còn có thể trở thành tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ nhất về giá trị vốn hóa.

Thực tế, ETH đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư tiền số thời gian gần đây. Từ đầu tháng 4 đến nay, đồng tiền số này đã tăng gấp 3 lần qua đó vượt đỉnh lịch sử lập được từ 2021 trước khi điều chỉnh. Trong bối cảnh đó, một số cá voi có xu hướng chuyển từ nắm giữ BTC sang ETH.

Công ty phân tích on-chain Lookonchain, chuyên theo dõi các địa chỉ ví cá voi, đã báo cáo rằng ví này đã bán 2.000 BTC (tương đương 215 triệu USD) để thu về 48.942 ETH vào thứ 2. Trước đó vào Chủ nhật, Lookonchain cũng thông báo rằng một cá voi khác đã bán 4.000 BTC để mua 96.859 ETH trong khoảng thời gian 12 giờ. Tổng cộng, cá voi Bitcoin này đã đầu tư vào 886.317 ETH, tương đương gần 4 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại.

Có thể thấy, trong vài năm trở lại đây, khi BTC duy trì đà đi lên dài hạn và liên tục lập đỉnh mới, ETH lại trồi sụt khá thất thường và không rõ xu hướng. Tuy nhiên, cục diện kỳ vọng sẽ thay đổi khi những ứng dụng của Ethereum đang ngày càng được đánh giá cao.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây trên Fox Business, Jan van Eck – Giám đốc điều hành của VanEck khẳng định Ethereum (ETH) chính là lựa chọn hàng đầu của giới tài chính Phố Wall khi chiếm lĩnh sự quan tâm của các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn. Theo Jan van Eck, Ethereum đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính hiện đại.

Điểm mạnh của Ethereum nằm ở hợp đồng thông minh (smart contracts) và cơ chế staking, những yếu tố mang lại tính ứng dụng thực tế cho các tổ chức tài chính. Theo đó, Ethereum đang được dùng cho thanh toán bằng stablecoin, triển khai các dự án DeFi, và token hóa tài sản. Ngoài ra, các công ty nắm giữ ETH không chỉ để dự trữ, mà còn tham gia staking để tạo dòng thu nhập ổn định.