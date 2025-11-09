Nữ diễn viên ly hôn vẫn từng ở chung nhà chồng cũ: U40 trẻ đẹp, sống chậm sau biến cố sức khỏe

Từng ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà 2 năm

Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim từng là cặp đôi được nhiều người quan tâm trong showbiz Việt. Họ nên duyên từ sau phim “Bóng ma học đường” năm 2010, nhanh chóng hẹn hò, yêu đương rồi dọn về ở chung một nhà bất chấp sự phản đối từ gia đình nhà gái.

Cặp đôi có một con trai – bé Sushi. Dù từng hạnh phúc, song mối quan hệ giữa hai người trải qua nhiều biến cố, đến năm 2018, cả hai công khai đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ lâu.

Điều gây chú ý là sau khi chia tay, Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn sống chung nhà một thời gian dài.

Trong chia sẻ với báo Dân trí, nữ diễn viên từng thẳng thắn: “Chúng tôi không còn là vợ chồng nhưng vẫn ở chung để cùng chăm sóc con. Với tôi, điều quan trọng nhất là con có được tình cảm đầy đủ của cả cha và mẹ”.

Trương Quỳnh Anh và Tim.

Nữ nghệ sĩ và con trai lúc nhỏ.

Cô cho biết cả hai giữ mối quan hệ văn minh, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, chỉ xem nhau như những người bạn cùng nuôi dạy con.

Đến năm 2020, nữ diễn viên quyết định dọn ra ở riêng. Cô mua được 1 căn hộ mới ở TP.HCM và bắt đầu cuộc sống độc lập.

Tờ Sức khỏe đời sống trích lời nữ diễn viên cho biết: “Tôi muốn tạo không gian riêng cho mình và con. Khi mỗi người có cuộc sống riêng, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Con vẫn được gặp ba thường xuyên, nhưng tôi cần một góc bình yên cho hai mẹ con”.

Sống chậm và an yên sau biến cố sức khỏe

Trương Quỳnh Anh trải qua biến cố lớn khi phát hiện bị u tuyến giáp. Cô từng chia sẻ rằng khoảng thời gian ấy là “cú tát tỉnh thức” giúp bản thân nhận ra giá trị của sức khỏe. Cô dành 2 năm để chuyên tâm điều trị bệnh và chăm sóc bản thân.

Nữ diễn viên nói trên báo Phụ Nữ Today: “Trước kia tôi chạy show liên tục, không để ý đến cơ thể. Khi phát hiện u tuyến giáp, tôi sợ thật sự. Sau phẫu thuật, tôi học cách sống chậm lại, ăn uống lành mạnh hơn và tập yêu chính mình”.

Nữ diễn viên và con trai hiện tại.

Nhờ tinh thần tích cực, cô nhanh chóng hồi phục. Trương Quỳnh Anh kể rằng giờ đây cô dành thời gian buổi sáng để thiền, đọc sách và nấu ăn cho con trai. Cô không còn muốn chạy theo điều gì nữa, chỉ cần sống an yên và làm tốt vai trò của mình.

Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định. Cô trở lại với hàng loạt dự án từ phim ảnh đến game show truyền hình.

Biến cố sức khỏe đã làm thay đổi cuộc sống của nữ diễn viên. Cô từng nghĩ hạnh phúc là phải có nhiều thứ trong tay nhưng sau khi trải qua bệnh tật và đổ vỡ, cô hiểu hạnh phúc thật ra chỉ là được bình yên, được khỏe mạnh và nhìn con cười mỗi ngày.

Ở tuổi 36, Trương Quỳnh Anh khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung như gái đôi mươi. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị nhưng toát lên năng lượng tích cực.

“Tôi cảm thấy mình đẹp hơn khi tâm trí bình an. Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu, mà là biết yêu chính mình,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Saostar.

Ở tuổi U40 nhưng nữ ca sĩ nhìn trẻ trung như gái đôi mươi.

Xì-tin bên con trai cao 1.8 m

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng ảnh đi du lịch, chăm con và tập yoga, thể hiện cuộc sống an nhiên sau những năm sóng gió.

Hồi năm ngoái, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ diễn viên tiết lộ trên tờ Saostar rằng, cô không còn khép kín trước tình yêu. Cô nói: “Tôi không sợ yêu, chỉ sợ chọn sai người. Tôi đang để ý một chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, nhưng cứ để mọi thứ tự nhiên thôi”.

Hiện Trương Quỳnh Anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia các gameshow, phim truyền hình và sản phẩm âm nhạc mới. Dù không còn là “nửa kia” của Tim, cô và chồng cũ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con trai.

Ở tuổi gần 40, nữ diễn viên chứng minh rằng, sau giông bão, người phụ nữ có thể đứng dậy, yêu thương bản thân và tỏa sáng theo cách riêng.