OCB tiếp tục được vinh danh trong top doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Ngày 9/9/2025, trong khuôn khổ Lễ vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất (CafeF Lists 2025), OCB vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục danh giá: Top 39 Doanh nghiệp tư nhân và Top 13 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Đại diện OCB nhận cúp và kỷ niệm chương tại Lễ vinh danh

Thành quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động bền vững của OCB, thể hiện những đóng góp thực chất vào ngân sách quốc gia, đồng thời khẳng định sự minh bạch, chủ động trong việc tuân thủ quy định pháp luật.



Được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên phong, luôn duy trì được "phong độ" trong hoạt động chuyển đổi số với hệ sinh thái số toàn diện dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, OCB đã "ghi điểm" với việc gia tăng trải nghiệm cá nhân hóa, tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Bên cạnh đó, "trái ngọt" trong chiến lược phát triển bền vững của OCB thời gian vừa qua cũng ghi nhận những bước tiến nổi bật khi tập trung chuyển đổi ngân hàng xanh, chủ động dẫn dòng vốn một cách thông minh và có chọn lọc vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp (Start up) – vốn được xem là xương sống của nền kinh tế mới.

Năm 2024, tăng trưởng tín dụng xanh của ngân hàng cũng đạt mức ấn tượng khi tăng 30% so với năm 2023. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng tín dụng cao so với các ngân hàng trên toàn hệ thống. Ngân hàng còn khẳng định cam kết ESG mạnh mẽ khi ưu tiên nguồn vốn vào các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Với chiến lược đúng đắn, OCB duy trì tăng trưởng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng

Song hành mục tiêu kinh doanh là tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh thiết thực cũng được OCB đặc biệt chú trọng. Nổi bật như: xây dựng trường học, tài trợ quỹ khuyến học, tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên; Tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng…; Triển khai chiến dịch thu gom và xử lý pin cũ áp dụng trên toàn quốc, qua đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lai xanh và an toàn, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.



Những định hướng chiến lược đúng đắn của OCB đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, danh hiệu cụ thể: giải thưởng "Ngân hàng số tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2025" từ Global Banking & Finance Review, "Ngân hàng tư nhân xanh và bền vững tại Việt Nam" của tạp chí The Asian Banker, Giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về minh bạch và trách nhiệm xã hội" của Vietnam ESG Awards thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam, "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á" (Fortune Southeast Asia 500) do tạp chí Fortune bình chọn và "Ngân hàng Bền vững Xuất sắc" (Best Sustainable Bank - Highly Commended, Vietnam) tại FinanceAsia Awards 2025…

"Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và tăng trưởng của tổ chức, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, khách hàng qua các sản phẩm, dịch vụ vượt trội, chúng tôi xác định rằng việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định về thuế một cách minh bạch là nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của OCB trong suốt thời gian qua. Không chỉ là một trách nhiệm mang tính pháp lý, điều này thể hiện tinh thần và trách nhiệm của ngân hàng vào sự phát triển, thịnh vượng chung của xã hội, đất nước", đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.



