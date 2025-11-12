‘Ông trùm’ đứng sau khách sạn 124 tuổi ở Hà Nội vừa thắng đậm

Giải thưởng MICHELIN Key 2025 vừa được công bố vào tháng 10, sau quá trình đánh giá độc lập, nghiêm ngặt và ẩn danh của đội ngũ Giám khảo MICHELIN. Tương tự như danh hiệu MICHELIN Star dành cho ẩm thực, MICHELIN Key chỉ được trao cho những khách sạn xuất sắc nhất.

Hai khách sạn tại Việt Nam của Accor, gồm Sofitel Legend Metropole Hanoi và Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection đã được trao tặng 1 MICHELIN Key. Ngoài ra một khu nghỉ dưỡng của Accor tại Thái Lan – V Villas Hua Hin – MGallery Collection cũng được trao tặng 1 MICHELIN Key.

Sofitel Legend Metropole Hanoi

MICHELIN đánh giá cao Sofitel Legend Metropole Hanoi, biểu tượng 124 năm tuổi của thủ đô, với khả năng đưa du khách đắm mình trong hành trình xuyên thời gian, đồng thời tinh tế kết hợp phong cách cổ điển và hiện đại. “Không phải khách sạn nào cũng xứng đáng với danh xưng ‘huyền thoại’, nhưng không có nơi nào giống như Sofitel Legend Metropole Hanoi,” – trích hướng dẫn MICHELIN Guide.

Hotel de la Coupole – MGallery Collection

Khai trương năm 2018, Hotel de la Coupole – MGallery Collection đã mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch xa hoa tại thị trấn miền núi Sa Pa. Với giải thưởng 1 MICHELIN Key, MICHELIN đánh giá đây là một khách sạn “đặc sắc” khi hòa quyện được cá tính thẩm mỹ độc đáo cùng tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Tọa lạc bên bờ biển thanh bình, khu nghỉ dưỡng boutique V Villas Hua Hin – MGallery Collection gồm 28 biệt thự hồ bơi cùng dịch vụ quản gia riêng, mang đến trải nghiệm sang trọng và riêng tư tuyệt đối. Theo MICHELIN Guide, nơi đây “phản ánh hành trình phát triển ấn tượng của Hua Hin, từ làng chài yên bình trở thành điểm đến biển thời thượng bậc nhất Thái Lan.”

Tầm ảnh hưởng bền vững của Sofitel Legend Metropole Hanoi tiếp tục được khẳng định khi tạp chí Robb Report Hong Kong, một trong những ấn phẩm hàng đầu về phong cách sống xa hoa toàn cầu, vinh danh khách sạn trong ấn phẩm “Best of the Best 2026 – Travel, Experiences & Hospitality Edition.” (Tinh hoa 2026 – Ấn phẩm Du lịch, Trải nghiệm & Nghệ thuật Hiếu khách).

Sofitel Legend Metropole Hanoi được Robb Report Hong Kong bình chọn là “Khách sạn Lịch sử mang tính Biểu tượng tại Hà Nội”

Tại buổi lễ và dạ tiệc trao giải vào tháng 10, khách sạn được xướng tên là “Khách sạn Lịch sử mang tính Biểu tượng tại Hà Nội.”

Cũng trong ngày 28/10/2025, tại lễ trao giải Business Traveller Awards, Sofitel Legend Metropole Hanoi được vinh danh là “Khách sạn dành cho Doanh nhân Tốt nhất Việt Nam.” Đây là giải thưởng danh giá đã định hình tiêu chuẩn xuất sắc trong lĩnh vực du lịch công vụ và lưu trú cao cấp suốt hơn 40 năm qua, một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của khách sạn trong phân khúc này.

Giải thưởng Tatler Best Awards 2025 cũng vừa công bố danh sách “100 Best” gồm những khách sạn, nhà hàng và quầy bar hàng đầu trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhà hàng ẩm thực Việt Nam truyền thống ST25 by KOTO tại Sofitel Saigon Plaza được vinh danh trong danh sách “Tatler Best 100 Restaurants Asia Pacific 2025” (100 nhà hàng hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương năm 2025, theo tuyển chọn từ Tatler), đồng thời góp mặt trong “Tatler Best 20 Vietnam.” Trong khi đó, nhà hàng ẩm thực Anh hiện đại The Albion by Kirk Westaway thuộc Hotel des Arts Saigon – MGallery Collection, cũng được xướng tên trong “Tatler Best 100 Restaurants Asia Pacific”, sau khi từng giành danh hiệu “Tatler Best Vietnam: Restaurant of the Year 2025”.

Giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 tôn vinh những điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, các điểm đến du lịch, cũng như bất kỳ hoạt động liên quan tới nghỉ dưỡng. Giải thưởng này được bình chọn theo ý kiến từ những độc giả là du khách tinh tế và sành điệu bậc nhất thế giới tại Mỹ và Anh.

Condé Nast Traveller UK cũng xướng tên Hotel des Arts Saigon – MGallery Collection tại vị trí thứ #5 trong danh sách “Best Hotel in Southeast Asia” và Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort hạng #15 trong “Best Resort in Thailand”.

Hotel des Arts Saigon – MGallery Collection

Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những điểm đến lưu trú đẳng cấp nhất khu vực, dựa trên bình chọn của độc giả tạp chí Travel + Leisure. Trong năm nay, Accor tự hào đạt hàng loạt danh hiệu với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng năm sao trực thuộc.

Sofitel Luang Prabang được vinh danh tại hạng #9 trong hạng mục “Khách sạn tốt nhất” và hạng #4 “Khách sạn hồ bơi tốt nhất” tại Lào, trong khi đó Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort góp mặt tại hạng #9 “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu” tại Indonesia, và Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences được ghi nhận tại hạng #5 trong danh sách “Khách sạn hồ bơi tốt nhất” tại Hàn Quốc. Tại Vietnam, Sofitel Legend Metropole Hanoi (#1) và Hotel des Arts Saigon – MGallery Collection (#5) đều được lựa chọn là “Khách sạn đô thị hàng đầu”, La Veranda Resort Phu Quoc – MGallery Collection được vinh danh tại hạng #4 “Khu nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu”, và Hotel de la Coupole – MGallery Collection được bình chọn xếp hạng #4 “Khách sạn ngoại ô tốt nhất”.

Giải thưởng DestinAsian Readers’ Choice Awards được tạo ra để tôn vinh những điểm đến du lịch hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương do độc giả bình chọn. Trong danh sách năm nay, Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort (#9) và Sofitel Phnom Penh Phokeethra (#10) đều được vinh danh tại hạng mục “Khách sạn hàng đầu Campuchia,” trong khi đó Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort được bình chọn là địa điểm thứ 2 trong danh sách “Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Indonesia,” Sofitel Legend Metropole Hanoi được ghi nhận tại hạng 4 “Khách sạn đô thị hàng đầu Việt Nam”; La Veranda Resort Phu Quoc – MGallery Collection được chọn tại hạng 7 “Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam”.

Ngoài ra, thương hiệu Sofitel – biểu tượng của tinh thần “Art de Vivre” Pháp kết hợp linh hồn bản địa – được vinh danh tại hạng #9 “Thương hiệu hàng đầu dành cho khách du lịch”.