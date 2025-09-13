Phát triển bền vững, ACB liên tục nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF mới đây đã công bố danh sách các ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân đóng ngân sách nhiều nhất năm 2024. Điều này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh vượt trội mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của ACB đối với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Cụ thể, năm 2024, ACB đã nộp ngân sách nhà nước 5.507 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2023 (5.214 tỷ đồng) và cao gấp đôi mức ghi nhận năm 2022 (2.569 tỷ đồng), cho thấy đà tăng trưởng ổn định và liên tục. Lũy kế từ năm 2022 đến 2024, ACB đã đóng góp hơn 13.290 tỷ đồng vào ngân sách quốc gia – một minh chứng rõ nét cho hiệu suất kinh doanh bền vững và khả năng thích ứng với các biến động kinh tế.

Trong bảng xếp hạng Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, ACB liên tục giữ vị trí cao trong nhóm ngân hàng tư nhân, cùng với Techcombank, VPBank và HDBank. Dự kiến năm 2025, với chiến lược mở rộng tín dụng và tối ưu hóa nguồn thu, ACB sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế hàng đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân.

ACB tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội

Bên cạnh đóng góp tài chính trực tiếp vào ngân sách, ACB đã khẳng định vai trò là "ngân hàng của cộng đồng" thông qua các hoạt động an sinh xã hội đa dạng, tập trung vào hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn. Thời gian qua, ACB triển khai hàng loạt chương trình cụ thể, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng, không chỉ dừng ở việc quyên góp mà còn thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp cộng đồng tự lực vươn lên.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm 2024, ACB đã chủ động triển khai gói hỗ trợ tài chính đặc biệt cho khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ và thiên tai, bao gồm giảm lãi suất vay từ 1-2% và gói cho vay mới quy mô 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Những biện pháp này không chỉ giúp hàng nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn góp phần khôi phục kinh tế địa phương nhanh chóng.

ACB cũng tích cực tham gia các chương trình chăm sóc người yếu thế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tháng 10/2024, ACB đã trao tặng 10 tỷ đồng cho UBND TP. Hồ Chí Minh, dành riêng cho các hoạt động thể thao cộng đồng, bảo vệ môi trường và chăm sóc nhóm người dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em mồ côi và hộ nghèo đô thị.

Một chương trình khác đáng chú ý là "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", nơi ACB cam kết hỗ trợ 80 tỷ đồng trong năm 2024, giúp xây mới và sửa chữa hơn 2.000 căn nhà cho các hộ nghèo ở khu vực nông thôn và đô thị. Chương trình này không chỉ mang lại mái ấm vững chắc mà còn kết nối với các đối tác địa phương để đào tạo nghề, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

ACB cũng dẫn đầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – động lực chính của nền kinh tế Việt Nam – thông qua các gói tín dụng ưu đãi. Trong đó, gói hỗ trợ tổng quy mô 40.000 tỷ đồng (trong đó 20.000 tỷ đồng cho SMEs) được triển khai từ đầu năm 2024, tập trung vào các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lạm phát và suy thoái toàn cầu. Những chính sách này đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp duy trì hoạt động, bảo vệ việc làm cho lao động và thúc đẩy tăng trưởng địa phương, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi ACB có mạng lưới chi nhánh rộng khắp.

Để nâng cao hiệu quả phân phối an sinh, ACB còn tiên phong trong chuyển đổi số hỗ trợ xã hội. Theo đó, ngân hàng triển khai dịch vụ liên kết tài khoản ACB với ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng nhận tiền an sinh xã hội nhân dịp các sự kiện quốc gia như Quốc khánh 2/9. Tính đến nay, hàng trăm nghìn tài khoản đã được liên kết, đảm bảo nguồn hỗ trợ đến tay đúng đối tượng mà không qua trung gian, giảm thiểu rủi ro tham nhũng và tăng tính minh bạch.

Chiến lược ESG: Nền tảng cho phát triển bền vững dài hạn của ACB

Song song với an sinh xã hội, ACB đang dẫn dắt xu hướng phát triển bền vững qua việc tích hợp tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào mọi hoạt động kinh doanh. Năm 2024 đánh dấu mốc son khi ACB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành báo cáo kép (Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững), tuân thủ chuẩn mực quốc tế GRI và được kiểm toán bởi KPMG. Báo cáo nhấn mạnh cam kết giảm phát thải carbon, hướng tới Net Zero vào năm 2050, với các sáng kiến như hỗ trợ tín dụng xanh (2.000 tỷ đồng cho dự án năng lượng tái tạo) và tái chế 40% giấy sử dụng nội bộ.

Về môi trường, ACB đã giảm 267,62 tấn CO2 trong năm 2023 và tiếp tục mở rộng trong 2024 qua các chương trình trồng rừng và tài trợ dự án năng lượng mặt trời.

Về xã hội, các hoạt động an sinh được tích hợp vào khung ESG, đảm bảo tính bền vững lâu dài. Về quản trị, ngân hàng xây dựng khung tài chính bền vững để phát hành trái phiếu xanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với nền tảng ngân hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới.

Đến năm 2030, ACB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu khu vực, với trọng tâm vào công nghệ số, ESG và hỗ trợ SMEs, đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh.

Phát triển bền vững của ACB không chỉ là những con số ấn tượng về nộp ngân sách mà còn là câu chuyện về sự chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, từ hỗ trợ thiên tai đến chăm sóc người yếu thế, ACB đã và đang góp phần xây dựng một Việt Nam công bằng hơn, thịnh vượng hơn.

Trong năm 2025 và xa hơn, ngân hàng cam kết tiếp tục hành trình này, khẳng định rằng thành công kinh doanh thực sự phải gắn liền với lợi ích xã hội.