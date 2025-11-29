Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trái cây 135 năm của Mỹ: Những thành tựu THACO đạt được trong 2-3 năm là điều chúng tôi phải mất tới 100 năm mới có thể thực hiện được

Ngày 26/11, Tập đoàn Thaco và Fresh Del Monte, chính thức ký kết hợp tác chiến lược.

Fresh Del Monte là một trong những nhà sản xuất, phân phối và tiếp thị trái cây tươi và rau củ tươi cắt sẵn hàng đầu thế giới của Mỹ, sở hữu mạng lưới phân phối phủ khắp hơn 80 quốc gia.﻿ Doanh thu của Fresh Del Monte là 4,6 tỷ USD. Fresh Del Monte là công ty niêm yết công khai trên sàn chứng khoán New York từ năm 1997. Công ty có tổng cộng 40.000 nhân viên trên toàn thế giới, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi cung ứng.

Trong buổi trao đổi giữa Lãnh đạo hai Tập đoàn với các phóng viên, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO chia sẻ, THACO tiếp cận từ chất lượng - sản lượng ổn định, công ty mang triết lý sản xuất công nghiệp, không cho phép lỗi. Làm 1 triệu sản phẩm mà chỉ cần 1 sản phẩm lỗi, có nghĩa là mất hết.

Ông đã mày mò tìm hiểu và xây dựng platform để tránh rủi ro nhất định như mặt bằng, điện nước, công nhân và cách tổ chức quản trị. Với hợp tác này, THACO xem Fresh Del Monte là người có kinh nghiệm lâu đời còn công ty là người mới chỉ bước vào nông nghiệp được 5 năm.

Ông Dương cho rằng hợp tác này đáp ứng được yêu cầu căn bản là chất lượng và sản lượng ổn định. THACO quyết tâm áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa kể cả quản trị theo phương pháp công nghiệp. Fresh Del Monte sau khi kiểm tra, nắm bắt và đã xác nhận điều này.

Nông nghiệp Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện tối thiểu và thông lệ của thị trường thì chúng ta vẫn có thể là nơi cung cấp trái cây cho thế giới. Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt trái cây tươi và sắp tới là nhiều sản phẩm khác, THACO kiên định chỉ tập trung sản xuất tốt, đáp ứng yêu cầu còn tiếp thị, phân phối là THACO hợp tác với các đối tác. Hôm nay, THACO chọn đối tác khó nhất và nếu làm tốt được thì THACO đã thành tài.

Ông Dương chia sẻ, "Lễ ký kết hôm nay tôi là người vui và xúc động nhất vì sau nhiều năm đã đạt được căn bản trong nông nghiệp. Và chứng minh cho điều đó không bằng lời nói mà là bằng hành động ký kết hợp tác này. Khi một bên là công ty rất lớn, toàn cầu, có kinh nghiệm 135 năm còn một bên rất mới, chưa được 5 năm và chưa bao giờ làm nông nghiệp nhưng chúng tôi tự tin hợp tác với nhau."

Nói đến THACO, ông Mohammed Abbas - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Fresh Del Monte cho biết, điều này thật sự rất thú vị.

Fresh Del Monte đã làm việc với nông dân và các công ty nông nghiệp hơn 100 năm. Nhưng chưa từng thấy một công ty kỹ thuật nào bước vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một trong những mô hình độc đáo nhất mà cá nhân ông từng thấy và cũng là điều đặc biệt nhất đối với Fresh Del Monte.

Nông nghiệp là lĩnh vực rất linh hoạt và uyển chuyển. Đó là mối quan hệ với đất, khí hậu, cây trồng và có nhiều biến động. Việc đưa tư duy cơ khí - kỹ thuật vào nông nghiệp là điều rất độc đáo, mang đến góc nhìn khác mà những người trong ngành nông nghiệp như ông chưa từng thấy trước đây.

Fresh Del Monte tin tưởng mạnh mẽ vào mối quan hệ hợp tác này dựa trên những gì công ty đã chứng kiến trong vài năm qua với THACO, ông Trần Bá Dương cùng đội ngũ.

Fresh Del Monte đến để hỗ trợ nâng cấp phương thức canh tác tại Việt Nam và toàn ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhưng đồng thời, công ty cũng đến để học hỏi từ THACO về góc nhìn khác trong ngành nông nghiệp bằng tư duy của một kỹ sư. Cách làm đó mang tính hệ thống, tổ chức tốt hơn, có nhiều chỉ số đánh giá (KPI) rõ ràng.

Phần thứ hai của hợp tác là ứng dụng chuyên môn của THACO trong tự động hóa nông nghiệp. Theo ông Mohammed Abbas, điều này mang tính đột phá đối với ngành nông nghiệp toàn cầu, bởi nông nghiệp vốn không phải lĩnh vực do kỹ sư dẫn dắt. Fresh Del Monte tin rằng THACO sẽ giúp Fresh Del Monte và các công ty nông nghiệp trên thế giới, bằng cách đưa cơ giới hóa và tự động hóa vào ngành.

Ông Mohammed Abbas chia sẻ thêm, điều Fresh Del Monte có thể hỗ trợ là kiến thức kỹ thuật - sinh học của cây trồng như chuối, dứa và sau này còn nhiều ý tưởng khác mà hiện tại chưa thể tiết lộ. Có nhiều dự án nông nghiệp mà hai bên có thể hợp tác. Với chuyên môn của Fresh Del Monte, công ty sẽ hỗ trợ nhiều hơn về mặt sản phẩm, cây trồng và hoạt động sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Bên cạnh đó, Fresh Del Monte còn có chuyên môn về thị trường. Công ty biết cách marketing và bán trái cây trên thị trường lớn, với mạng lưới toàn cầu. Vì vậy, tầm nhìn của công ty là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia lớn về nông nghiệp trong tương lai.

Ông Mohammed Abbas đánh giá những gì THACO đang làm sẽ thay đổi hoàn toàn bản đồ nông nghiệp thế giới trong ngành chuối và dứa. Những gì THACO đang làm mang tính đột phá, mang đến một góc nhìn khác cho nông nghiệp, tổ chức các vùng trồng theo cách hoàn toàn mới mà ông chưa từng thấy trước đây. Đây là mô hình mang tính kỹ thuật chuyên sâu, sản xuất quy mô lớn, không phải mô hình các hộ nông dân nhỏ lẻ.

THACO có khả năng tổ chức và quản lý các vùng trồng có quy mô lớn. Các mô hình hợp tác trong nông nghiệp không thể thực hiện ở quy mô nhỏ hay các trang trại nhỏ lẻ. Không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới, hiện nay gần như không còn các vùng trồng có quy mô hàng nghìn hecta nữa.

Những gì tồn tại trên thế giới hiện nay chỉ là các trang trại nhỏ vài hecta, 10 - 15 hecta, 50 hecta. Hoạt động kinh doanh của Fresh Del Monte đòi hỏi quy mô lớn và để thành công, mô hình phải được thực hiện trên quy mô lớn. Ở Việt Nam hay Campuchia, hiện chỉ có THACO có khả năng triển khai các trang trại lớn theo từng khối.

Theo ông Mohammed Abbas, hiện có nhiều trang trại, nhưng đều nhỏ lẻ, manh mún. Ở quy mô nhỏ, không thể tạo ra sự thay đổi có tầm ảnh hưởng rộng. Phải ở quy mô công nghiệp thì mới tạo ra khác biệt, mới cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng trên toàn thế giới với mức giá hợp lý. Quy mô lớn là điều bắt buộc và để hợp tác thành công, quy mô đó phải còn lớn hơn thế nữa.

Đó chính là điểm mạnh của THACO: nguồn nước, quỹ đất và các khu vực có điều kiện khí hậu thuận lợi.

Ông Mohammed Abbas cho rằng những thành tựu mà THACO đạt được chỉ trong 2-3 năm là điều mà Fresh Del Monte phải mất tới 100 năm mới có thể thực hiện được.