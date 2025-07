Phường đông dân nhất TP.HCM, có metro kết nối với trung tâm, giá nhà chỉ hơn 30 triệu đồng/m2

Sau khi sáp nhập, Dĩ An trở thành phường đông dân nhất TP.HCM với 228.000 người. Con số này gần gấp đôi so với phường Hồng Hà (phường đông dân nhất Hà Nội, 126.000 người) và chỉ sau phường Rạch Giá (An Giang, 251.000 người).