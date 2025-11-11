Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVChem bắt tay Tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới về khí công nghiệp đầu tư dự án 37 triệu USD

11-11-2025 - 15:34 PM | Doanh nghiệp

Dự kiến Nhà máy khởi công vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

PVChem bắt tay Tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới về khí công nghiệp đầu tư dự án 37 triệu USD- Ảnh 1.

Ngày 11/11/2025, Tổng Công ty Cổ phần Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), và tập đoàn Khí Công nghiệp Messer SE & Co. KGaA (CHLB Đức) đã ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép.

Liên doanh đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Mép, TP. Hồ Chí Minh, với công suất 200.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD. Dự kiến Nhà máy khởi công vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Cái Mép được thiết kế theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, tận dụng năng lượng lạnh từ hệ thống kho LNG của PVGas để làm lạnh sâu cho quá trình tách khí. Nhà máy áp dụng công nghệ tách khí lạnh sâu (Cryogenic Air Separation – CAS) của châu Âu, kết hợp thu hồi năng lượng lạnh phát sinh trong quá trình tái hóa khí LNG.

PVChem bắt tay Tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới về khí công nghiệp đầu tư dự án 37 triệu USD- Ảnh 2.

Messer hiện là tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới chuyên về khí công nghiệp, y tế và khí đặc biệt, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với 127 năm kinh nghiệm. Messer hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 và là một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất, có các nhà máy ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bình Dương và Tây Ninh.

Messer có danh mục sản phẩm đa dạng trên thị trường với các sản phẩm như Ôxy, Nitơ, Argon, CO2, Hiđrô ... Doanh thu năm 2024 của Tập đoàn gần 4,5 tỷ Euro (tương đương hơn 120.000 tỷ đồng).

Đây không chỉ là dự án tiên phong trong chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi của Petrovietnam và PVChem được giao triển khai, góp phần thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia mà cũng là một dự án tiên phong của Messer trên toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sản xuất xanh bằng cách giảm lượng khí thải CO₂ và tiết kiệm năng lượng (điện và nước).

Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, dự án Liên doanh Messer – PVChem là bước đi cụ thể trong việc triển khai chiến lược năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn của Petrovietnam, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam.”

Ông Stefan Messer – Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer SE Co. KGaA, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp – yếu tố thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế và y tế.

Petrovietnam chạy đua đưa nhà máy nhiệt điện 30.000 tỷ về đích năm 2027

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup: Sẽ kiện tới cùng, Lê Trung Khoa chỉ là bước khởi đầu, sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện nữa ở Đức, Mỹ, Canada

Vingroup: Sẽ kiện tới cùng, Lê Trung Khoa chỉ là bước khởi đầu, sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện nữa ở Đức, Mỹ, Canada Nổi bật

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng muốn bắt tay ông lớn làm thép ô tô

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng muốn bắt tay ông lớn làm thép ô tô Nổi bật

Một chữ ký bị bỏ quên, cả dự án đô thị ở Cà Mau nằm im 2 năm, giám đốc kêu cứu

Một chữ ký bị bỏ quên, cả dự án đô thị ở Cà Mau nằm im 2 năm, giám đốc kêu cứu

15:13 , 11/11/2025
Công ty thép bắt tay Vinaconex làm dự án bất động sản đầu tay hơn 6.000 tỷ đồng

Công ty thép bắt tay Vinaconex làm dự án bất động sản đầu tay hơn 6.000 tỷ đồng

14:06 , 11/11/2025
Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu

13:30 , 11/11/2025
Kết Nối Tiêu Dùng – Vươn xa sau 15 năm

Kết Nối Tiêu Dùng – Vươn xa sau 15 năm

13:30 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên