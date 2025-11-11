PVChem bắt tay Tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới về khí công nghiệp đầu tư dự án 37 triệu USD

Ngày 11/11/2025, Tổng Công ty Cổ phần Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), và tập đoàn Khí Công nghiệp Messer SE & Co. KGaA (CHLB Đức) đã ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép.

Liên doanh đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Mép, TP. Hồ Chí Minh, với công suất 200.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD. Dự kiến Nhà máy khởi công vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Cái Mép được thiết kế theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, tận dụng năng lượng lạnh từ hệ thống kho LNG của PVGas để làm lạnh sâu cho quá trình tách khí. Nhà máy áp dụng công nghệ tách khí lạnh sâu (Cryogenic Air Separation – CAS) của châu Âu, kết hợp thu hồi năng lượng lạnh phát sinh trong quá trình tái hóa khí LNG.

Messer hiện là tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới chuyên về khí công nghiệp, y tế và khí đặc biệt, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với 127 năm kinh nghiệm. Messer hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 và là một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất, có các nhà máy ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bình Dương và Tây Ninh.

Messer có danh mục sản phẩm đa dạng trên thị trường với các sản phẩm như Ôxy, Nitơ, Argon, CO2, Hiđrô ... Doanh thu năm 2024 của Tập đoàn gần 4,5 tỷ Euro (tương đương hơn 120.000 tỷ đồng).

Đây không chỉ là dự án tiên phong trong chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi của Petrovietnam và PVChem được giao triển khai, góp phần thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia mà cũng là một dự án tiên phong của Messer trên toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sản xuất xanh bằng cách giảm lượng khí thải CO₂ và tiết kiệm năng lượng (điện và nước).

Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, dự án Liên doanh Messer – PVChem là bước đi cụ thể trong việc triển khai chiến lược năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn của Petrovietnam, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam.”

Ông Stefan Messer – Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer SE Co. KGaA, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp – yếu tố thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế và y tế.