Quá khủng: Thêm 2 phân khu đô thị thuộc quần thể đô thị thể thao Olympic 10.000 ha ở phía Nam TP Hà Nội được duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5399 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C, tỷ lệ 1/2000.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín, TP Hà Nội. Về ranh giới phía Bắc giáp với đất nông nghiệp, khu dân cư thôn Hạ Thái; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp; phía Đông tiếp giáp đê Hữu sông Hồng; phía Tây tiếp giáp với đất nông nghiệp và dân cư hiện hữu.

Phạm vi nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha. Phạm vi lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C, tỷ lệ 1/2000 khoảng 4.498 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu D, tỷ lệ 1/2000.

Khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hoà, TP Hà Nội. Về ranh giới phía Bắc giáp với đường trục kinh tế Thanh Oai; phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa; phía Đông tiếp giáp với Quốc lộ 21C; phía Tây tiếp giáp với đê sông Đáy và dân cư hiện hữu.

Phạm vi lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu D, tỷ lệ 1/2000 khoảng 3.743 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Khu vực nghiên cứu sẽ bao gồm nhiều chức năng sử dụng đất chính như đất thể dục thể thao, đất đơn vị ở (hiện trạng và quy hoạch), đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đất hỗn hợp, đất dịch vụ công cộng đô thị, đất trường trung học phổ thông, đất cây xanh công cộng cấp đô thị, đất cây xanh chuyên dụng, đất di tích - tôn giáo, đất an ninh - quốc phòng, mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị và đất nông nghiệp,...

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thông thường, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thẩm định, còn UBND TP. Hà Nội là cơ quan phê duyệt. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng, theo yêu cầu của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, bảo đảm phù hợp với Quyết định phê duyệt; đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu và tiến độ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND các xã trong phạm vi lập quy hoạch cùng các tổ chức, cộng đồng dân cư để triển khai nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A và khu B, tỷ lệ 1/2.000.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh…

Tâm Nguyên