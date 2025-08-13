Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group

Sun Group cũng nhanh tay ra mắt dự án vào tháng 7 với tên mới là Sun Feliza Suites. Dự án lập tức thu hút sự chú ý vì quỹ đất phía trong đường vành đai 3 ngày càng khan hiếm. Không những thế, nó còn có vị trí vàng khi nằm cạnh ngã tư lớn, có nút giao 3 tầng kết nối với đường trên cao, sát ga metro của tuyến Nhổn - ga Hà Nội.