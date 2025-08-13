Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group
Sun Group đã đặt cọc gần 5.000 tỷ đồng để mua dự án Constrexim Complex của CTX Holdings. Ngay sau đó, công trường thi công tấp nập. Dự án ra hàng với mức giá 130 đến 180 triệu đồng/m2.
Bài và ảnh: Cao Cường
