Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group

13-08-2025 - 07:07 AM | Bất động sản

Sun Group đã đặt cọc gần 5.000 tỷ đồng để mua dự án Constrexim Complex của CTX Holdings. Ngay sau đó, công trường thi công tấp nập. Dự án ra hàng với mức giá 130 đến 180 triệu đồng/m2.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 1.

Dự án trung tâm thương mại Constrexim Complex của CTX Holdings có vị trí đắc địa khi nằm ngay ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thuỷ, gần ga metro và giáp với hàng loạt trường đại học lớn. Trước đây, khu đất này là chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu và chợ đêm sinh viên. Năm 2019, CTX Holdings đã tiến hành giải phóng mặt bằng, quây tôn nhưng sau đó lại bỏ không.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 2.

Vài tháng trước, dự án đã được chuyển nhượng cho Sun Group. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, CTX Holdings cho biết tính đến 30/6 đã nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án này là 4.964 tỷ đồng.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 3.

Sau khi “sang tay”, công trường đã thay đổi hoàn toàn. Hàng chục máy móc như cần cẩu, máy ép cọc, máy xúc đã được huy động. Cây cỏ mọc um tùm được phát quang.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 4.

Một lượng lớn sắt thép, vật liệu xây dựng đã được tập kết. Hàng chục công nhân làm việc không ngơi nghỉ.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 5.

Sun Group cũng nhanh tay ra mắt dự án vào tháng 7 với tên mới là Sun Feliza Suites. Dự án lập tức thu hút sự chú ý vì quỹ đất phía trong đường vành đai 3 ngày càng khan hiếm. Không những thế, nó còn có vị trí vàng khi nằm cạnh ngã tư lớn, có nút giao 3 tầng kết nối với đường trên cao, sát ga metro của tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 6.

Dự án còn sát vách với trung tâm thương mại IPH, nằm gần hàng loạt trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Thương mại, trường đại học Sư Phạm Hà Nội… Sun Feliza Suites cũng chỉ cách bệnh viện 19-8 và bến xe khách Mỹ Đình vài trăm mét.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 7.

Dự án có tổng diện tích 2,55 ha, mật độ xây dựng gần 31,5%, gồm 5 tòa tháp – trong đó có một tháp văn phòng và 4 tháp căn hộ cao từ 43 đến 45 tầng nổi, cùng 3 tầng hầm liên thông.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 8.

Toàn bộ dự án có gần 1.700 căn hộ cao cấp, diện tích đa dạng từ 29 đến 166 m2, với các loại hình từ studio đến 4 phòng ngủ. Bên cạnh đó, dự án cũng có shophouse khối đế và các căn penthouse trên tầng cao.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 9.

Sun Feliza Suite được Sun Group phát triển theo tiêu chuẩn khách sạn 6 sao. Dự án có sảnh căn hộ cao 14m cùng hệ tiện ích khép kín như: Bể bơi vô cực, phòng gym - spa, lounge thư giãn, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt là khu vườn Feliz Jardin rộng hơn 11.000 m2 mang phong cách Á Đông.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 10.

Giá căn hộ tại Sun Feliza Suite dao động từ 130 đến 180 triệu đồng/m2, tuỳ vào diện tích, view nội khu hay ngoại khu. Giá mỗi căn dao động từ 4,5 tỷ đồng cho studio nhỏ nhất đến khoảng 20 tỷ đồng cho căn 4 phòng ngủ.

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group- Ảnh 11.

Chủ đầu tư đang có chính sách chiết khấu đến 17% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ. Nếu vay, khách hàng được hỗ trợ lên đến 70%, lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Dự kiến, căn hộ sẽ được bàn giao vào quý một năm 2028.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha sẽ được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Bài và ảnh: Cao Cường

An ninh Tiền tệ

