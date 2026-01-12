Quốc gia này đầu tư hơn 700 triệu USD sản xuất pin thể rắn - lỏng: Ngày xe điện chạy hơn 1000km/1 lần sạc đến gần lắm rồi

Thị trường năng lượng mới tại Trung Quốc vừa ghi nhận bước tiến mới khi dây chuyền sản xuất pin thể rắn-lỏng đầu tiên của Hylic - công ty chuyên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm pin lithium-ion thể rắn chính thức đi vào hoạt động tại tỉnh Giang Tô.

Đây là cơ sở chuyên sản xuất hàng loạt các dòng pin lithium-ion công nghệ mới phục vụ cho nhiều phân khúc từ lưu trữ năng lượng đến giao thông vận tải.

Về quy mô đầu tư, dự án có tổng nguồn vốn 5 tỷ NDT ( khoảng 716,6 triệu USD). Nhà máy được xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 26,4 ha với mục tiêu đạt công suất thiết kế 10 GWh.

Pin thể rắn có mật độ lưu trữ năng lượng cao hơn gấp nhiều lần so với dòng pin phổ thông hiện nay.

Về thông số kỹ thuật của các dòng pin được sản xuất, dòng pin dành cho phương tiện di chuyển nhỏ như xe điện và xe đạp điện có mật độ năng lượng dao động từ 250 đến 300 Wh/kg.

Loại pin này đã vượt qua các thử nghiệm về độ bền với 1.500 chu kỳ sạc xả và đạt tỷ lệ an toàn tuyệt đối trong bài kiểm tra xuyên thủng bằng đinh 5 mm.

Riêng đối với xe ô tô điện, sản phẩm pin của Hylic sở hữu mật độ năng lượng lên tới 360 Wh/kg. Tuổi thọ của dòng pin dùng cho ô tô đạt mức 1.000 chu kỳ sạc và xả.

Các thông số này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu suất và an toàn của ngành công nghiệp xe điện. Cụ thể nếu so với các loại pin phổ biến hiện nay, công nghệ của Hylic cho thấy sự vượt trội về mật độ lưu trữ và phạm vi hoạt động.

Với loại pin mới này, tầm hoạt động của xe điện có thể được nâng cao lên hơn 1000km/1 lần sạc đầy.

Pin Lithium-ion (LFP) truyền thống thường chỉ đạt mật độ năng lượng khoảng 140-160 Wh/kg, tương ứng với quãng đường di chuyển trung bình từ 400 đến 500 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, dòng pin NMC cao cấp hơn cũng chỉ đạt mức 250-300 Wh/kg với tầm hoạt động khoảng 600-700 km.

Với mật độ năng lượng lên tới 360 Wh/kg, pin thể rắn-lỏng của Hylic được các chuyên gia dự báo có thể giúp phương tiện di chuyển vượt ngưỡng 1.000 km cho một lần sạc đầy, cao hơn khoảng gần gấp đôi so với pin LFP và NMC phổ biến hiện nay.

Bên cạnh việc gia tăng cự ly, trọng lượng bộ pin mới cũng nhẹ hơn, thời gian sạc đầy cũng nhanh hơn giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho xe. Đặc biệt, độ an toàn của sản phẩm này cao hơn pin lỏng truyền thống nhờ khả năng chống cháy nổ khi bị va chạm hoặc xuyên thủng.

Đối với lĩnh vực hàng không ở độ cao thấp như thiết bị bay eVTOL, dòng pin chuyên dụng hỗ trợ tốc độ xả tức thời tối đa đạt 15C. Sản phẩm này có khả năng vận hành trong dải nhiệt độ rộng từ -20 đến 55 độ C để thích nghi với các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các dòng pin thể rắn thông minh tích hợp cũng đạt mức mật độ năng lượng từ 280 đến 360 Wh/kg.

Sự kiện vận hành nhà máy tại Giang Tô đánh dấu sự gia nhập chính thức của dòng pin thể rắn-lỏng vào chuỗi cung ứng năng lượng quy mô lớn tại Trung Quốc.

Đồng thời, trên toàn cầu công nghệ này được kỳ vọng là giải pháp then chốt để loại bỏ rào cản về hạ tầng trạm sạc nhờ khả năng lưu trữ vượt trội và thời gian nạp điện nhanh chóng.

Riêng tại thị trường Việt Nam, nơi có tỷ lệ sở hữu xe máy điện và ô tô điện đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc pin thể rắn-lỏng đi vào sản xuất hàng loạt cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp xe điện nội địa tiếp cận công nghệ pin thế hệ mới.