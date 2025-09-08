Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra khỏi phòng bao lâu thì nên tắt điều hòa? Sự thật nhiều người dùng chưa biết khiến tiền điện tăng vọt

08-09-2025 - 07:58 AM

Nhiều người cho rằng chỉ cần rời phòng vài phút là nên tắt điều hòa để tiết kiệm điện. Thực tế, thói quen này có thể phản tác dụng, vừa tốn điện hơn, vừa rút ngắn tuổi thọ thiết bị.

Dùng điều hòa sao cho vừa tiết kiệm điện, vừa bảo vệ thiết bị không phải là chuyện đơn giản. Trong mùa hè oi bức, rất nhiều người có thói quen tắt điều hòa khi ra ngoài, dù chỉ vài phút, để “tiết kiệm điện”. Tuy nhiên, thói quen này không chỉ vô ích, mà còn gây lãng phí và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Theo các chuyên gia năng lượng, nếu bạn chỉ rời khỏi phòng trong vòng 10 – 15 phút, chẳng hạn đi lấy đồ, đổ rác hay ra ngoài vài bước, việc tắt điều hòa thực chất sẽ không tiết kiệm được điện mà còn lãng phí hơn. Lý do đơn giản: mỗi lần bật lại, máy nén phải khởi động ở công suất tối đa để làm mát không gian từ đầu, gây tiêu thụ điện năng cao hơn so với việc để máy tiếp tục chạy. Công suất tiêu thụ lúc khởi động lại có thể gấp 1,5 – 2 lần mức điện năng khi điều hòa hoạt động ổn định.

Không chỉ vậy, việc bật tắt liên tục còn khiến máy nén và các linh kiện khác bị hao mòn nhanh, giảm tuổi thọ và dễ sinh ra các hỏng hóc không đáng có. Mỗi lần khởi động lại không chỉ là điện năng tiêu tốn, mà còn là “gánh nặng” cho hệ thống.

Vậy, bao lâu thì nên tắt điều hòa cho hợp lý? Nếu bạn vắng mặt từ 20 phút đến 1 giờ hoặc lâu hơn, thì việc tắt điều hòa là cần thiết để tránh làm lạnh vô ích và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Một số chuyên gia còn khuyên rằng, nếu chỉ rời phòng trong khoảng thời gian ngắn, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 27–28 °C hoặc chuyển sang chế độ Eco (tiết kiệm năng lượng), thay vì tắt máy hoàn toàn. Cách này giúp duy trì nền nhiệt ổn định, giảm điện năng tiêu thụ mà không phải khởi động lại máy nhiều lần

Một mẹo hữu ích khác nếu bạn muốn phòng vẫn mát khi trở về là hẹn giờ bật điều hòa trước 5–10 phút qua remote hoặc app điều khiển (nếu máy hỗ trợ). Cách này vừa duy trì được sự thoải mái, vừa kiểm soát được chi phí điện năng.

Như vậy, hiểu đúng về thời điểm tắt điều hòa khi ra khỏi phòng sẽ giúp bạn tiết kiệm điện, bảo vệ thiết bị và bảo đảm sức khỏe. Việc tắt máy khi rời phòng dưới 15 phút là không hiệu quả; chỉ nên tắt khi ra ngoài lâu, hoặc tăng nhiệt độ thay vì tắt máy hẳn. Khi áp dụng đúng, chiếc điều hòa yêu quý sẽ vừa bền, vừa nhẹ hóa hóa đơn tiền điện mùa hè.

