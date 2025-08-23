Có nên đóng cửa khi bật điều hòa? Hóa ra rất nhiều người đang hiểu sai

Thói quen phổ biến của nhiều gia đình hiện nay khi bật điều hòa là đóng chặt mọi cửa, với suy nghĩ như vậy sẽ “giữ lạnh tốt hơn, tiết kiệm điện hơn”.

Cốt lõi của điều hòa không khí là "di chuyển" nhiệt trong nhà ra bên ngoài thông qua quá trình làm mát bằng máy nén. Nếu cửa ra vào và cửa sổ mở, không khí nóng từ bên ngoài sẽ ùa vào như một “kẻ gây rối”, và nhiệt độ vừa hạ xuống sẽ bị đẩy lên cao trở lại. Máy điều hòa lúc đó sẽ phải hoạt động hết công suất, không chỉ hóa đơn tiền điện tăng mà hiệu quả làm mát cũng bị giảm sút. Thống kê cho thấy khi mở cửa sổ và cửa ra vào trong lúc bật điều hòa, mức tiêu thụ năng lượng cao hơn 30% so với khi đóng.

Trên thực tế, việc này không chỉ khiến không gian bí bách mà còn gây nhiều bất lợi cho sức khỏe - chưa nói đến việc điều hòa không hoạt động hiệu quả về lâu về dài.

Theo Sohu, dữ liệu từ các nghiên cứu khoa học cho thấy nếu không khí trong phòng lắp máy lạnh không được thông gió trong 3 giờ, không khí sẽ trở nên "cũ kỹ", và sau 6 giờ, mức độ ô nhiễm có thể đạt đến mức gây hại cho sức khỏe. Điều này là do máy điều hòa thổi luồng không khí lưu thông trong nhà.

Theo thời gian, khí carbon dioxide do con người thở ra, khí formaldehyde do đồ nội thất thải ra và vi khuẩn ẩn trong bộ lọc máy điều hòa đều "luân chuyển" trong nhà. Chỉ sau vài giờ, chất lượng không khí trong phòng giảm rõ rệt, khiến người ở dễ cảm thấy đau đầu, buồn ngủ, khó thở, thậm chí nguy cơ về lâu dài cho sức khỏe hô hấp và tim mạch.

Để điều hòa phát huy hiệu quả mà vẫn bảo đảm sức khỏe, có thể áp dụng những thói quen đơn giản sau:

Mở cửa vài phút trước khi bật máy: Trước khi khởi động điều hòa, hãy mở cửa sổ hoặc cửa chính 5–10 phút để “đẩy” không khí cũ ra ngoài, giúp luồng khí trong phòng tươi mới hơn.

Hé một khe nhỏ khi phòng đã mát: Sau khi nhiệt độ trong phòng ổn định, có thể khép cửa nhưng chừa khe hở 3–5 cm. Lượng không khí bên ngoài vừa đủ lọt vào sẽ giúp hạn chế tình trạng ngột ngạt, trong khi hơi lạnh vẫn được giữ lại.

Thông gió định kỳ sau mỗi 2–3 giờ: Ngay cả đã có khe hở, không khí vẫn cần được tự thay mới. Hãy mở cửa sổ hoặc bật quạt từ ngoài vào trong khoảng 10 phút sau mỗi 3 giờ bật điều hòa để không khí trong phòng luôn trong lành, tránh tích tụ vi khuẩn và CO₂ gây mệt mỏi, ngạt thở.

Hiểu đúng cơ chế hoạt động của điều hòa không chỉ giúp tiết kiệm tiền điện, mà còn bảo vệ sức khỏe của cả nhà. Mở cửa “loại bỏ khí cũ” trước khi bật máy, chừa một khe thoáng nhẹ khi phòng mát, và nhớ thông khí định kỳ - chỉ ba bước nhỏ, nhưng hiệu quả mang lại rõ rệt.