Ra quyết định khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh đúc Phạm Thị Thu SN 1975

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển, sinh năm 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ và Phạm Thị Thu, sinh năm 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc do vợ chồng Dương Mạnh Hiển làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467 kg bánh đúc có chứa hàn the (tên khoa học là borax, natri tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng cho hàn the để nấu bánh đúc nhắm giúp cho bánh được bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, giảm thời gian nấu và kéo dài thời gian bảo quản của bánh đúc để bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng trị giá 467 kg bánh đúc là hơn 11 triệu đồng.