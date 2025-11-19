Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?

19-11-2025 - 18:38 PM | Doanh nghiệp

Thời gian chuyển tiếp, sân bay Phú Quốc do ACV vận hành đến khi CTCP Cảng hàng không Mặt Trời hoàn thành tiếp nhận tài sản, đủ điều kiện chuyên ngành

Ngày 18-11, tại UBND Đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group đã ký Thỏa thuận số 01/2025/TT về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?- Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: ACV

Thỏa thuận được ký theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 625/TB-VPCP ngày 17-11-2025 và chỉ đạo tại cuộc họp ngày 14-11 do Thủ tướng chủ trì, nhằm tháo gỡ toàn bộ vướng mắc về tài sản - đất đai để đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng sân bay, phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, bao gồm đường cất - hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, các công trình an ninh - khẩn nguy, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các hạng mục hạ tầng liên quan. UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho SAC theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng cho dự án nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, SAC có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp. Quy trình được thực hiện theo ba bước: ACV gửi văn bản xác nhận giá trị tài sản; UBND tỉnh chuyển đề nghị sang SAC trong vòng 3 ngày; và SAC hoàn tất việc hỗ trợ tài chính cho ACV trong vòng mười ngày. Các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, bảo trì và chứng từ liên quan đến tài sản tại sân bay Phú Quốc cũng sẽ được ACV bàn giao đầy đủ cho SAC trong vòng 10 ngày.

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?- Ảnh 2.

Phối cảnh nhà ga T2 sân bay Phú Quốc

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?- Ảnh 3.

Phối cảnh nhà ga VIP sân bay Phú Quốc. Ảnh: SAC

Trong thời gian chuyển tiếp, hoạt động bay tại sân bay Phú Quốc vẫn do ACV vận hành để bảo đảm liên tục, an toàn tuyệt đối. Chỉ khi SAC hoàn thành tiếp nhận đầy đủ tài sản và đủ điều kiện theo quy định chuyên ngành, quyền khai thác cảng mới được chuyển giao hoàn toàn.

Việc ký Thỏa thuận 01/2025/TT là bước pháp lý then chốt để dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bước sang giai đoạn triển khai thi công thực tế. Trước đó, ngày 19-6-2025, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao SAC làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO và mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu khách/năm. Đây là một trong năm dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Theo Sun Group, sau khi hoàn tất công tác bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bao gồm nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và hệ thống phụ trợ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại cuộc làm việc ngày 14-11.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Xây dựng hồi tháng 6-2025, thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý với nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng từ ACV về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý theo quy định.

Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO

Theo Dương Ngọc

Người lao động

