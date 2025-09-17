Sáng 17/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng mạnh, giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn được nâng lên mức 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Giá vàng miếng tại đây cũng bật lên mốc 131,3 – 132,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác vẫn giữ nguyên mức giá so với chốt phiên hôm qua. Hiện vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC đang niêm yết quanh mức 130,3 – 132,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này dao động mua vào, bán ra trong khoảng 125 – 130,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể: Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 127,6 – 130,6 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết tại mốc 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng; Công ty SJC là 125 – 128 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, các nhà vàng này đã điều chỉnh tăng trung bình khoảng 1,2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 800.000 đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao ngay ở mức 3.690 USD/ounce. Giá vàng thế giới cao hơn khoảng 40,6% (tương đương tăng 1.065 USD/ounce) so với cuối năm 2024.

Theo Kitco News, thị trường kim loại quý đã chứng kiến một đợt bứt phá phi thường trong những phiên gần đây, khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng gần nhất tiếp tục thiết lập cột mốc mới với mức chốt phiên chưa từng có. Mức tăng khiêm tốn nhưng đáng chú ý 0,2% này đánh dấu phiên giao dịch thứ ba liên tiếp vàng lập kỷ lục lịch sử, nhấn mạnh đà tăng ấn tượng của kim loại quý trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Xu hướng đi lên bền bỉ này diễn ra khi giới đầu tư định vị trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất – một thay đổi chính sách tiền tệ vốn thường mang lại lợi thế cho những tài sản không sinh lãi như vàng. Diễn biến gần đây phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào vai trò của vàng vừa là công cụ phòng hộ lạm phát, vừa là “nơi trú ẩn an toàn” trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ.

Theo các nhà phân tích của Bank of America, bức tranh kinh tế hiện nay đang tạo ra điều kiện đặc biệt thuận lợi cho giá vàng đi lên. Ngân hàng này nhấn mạnh mối lo ngại kéo dài về “stagflation” – tình trạng kinh tế khó khăn khi lạm phát và trì trệ diễn ra đồng thời như một động lực chính thúc đẩy nhu cầu với kim loại quý. Trong bối cảnh vĩ mô này, giá trị nội tại của vàng càng trở nên hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Củng cố thêm cho triển vọng tích cực, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ở mức 2,9% tiếp tục là yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng của vàng. Nghiên cứu của Bank of America cho thấy một tiền lệ lịch sử đáng chú ý: kể từ năm 2001, giá vàng chưa từng giảm trong giai đoạn Mỹ có lạm phát vượt 2% đồng thời Fed theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng. Mối tương quan thống kê này gợi ý rằng môi trường hiện tại có thể tiếp tục tạo lực đẩy cho đầu tư kim loại quý.