Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Công ty SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng. Theo đó, gia vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đồng loạt được niêm yết ở mức 137,1 – 139,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tại TP.HCM, nhà vàng Mi Hồng cũng nâng giá vàng miếng lên 138,1 – 139,1 triệu đồng/lượng với biên độ tăng tương tự.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, PNJ niêm yết 132,9 – 135,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước,DOJI ghi nhận mức 133 – 136 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC công bố giá 132,9 – 135,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 134,1 – 137,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, nhà vàng Mi Hồng cũng điều chỉnh nhẹ giá vàng nhẫn lên mốc 134 - 135,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay ở mức 3.922 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng quốc tế đã có nhiều phiên tăng liên tiếp, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư rằng kim loại quý đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố đồng thời.

Một trong những động lực chính là sự suy yếu của đồng USD. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ tiếp tục nới rộng và rủi ro tài khóa gia tăng, đồng bạc xanh dần mất sức hấp dẫn so với các tài sản khác. Cùng với đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong phần còn lại của năm khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm, qua đó thúc đẩy dòng tiền đầu tư vào kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, những bất ổn chính trị và địa chính trị tiếp tục là chất xúc tác quan trọng cho đà tăng của vàng. Theo giới phân tích, các sự kiện như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, căng thẳng giữa Nga – Ukraine, cùng nhiều biến động tại châu Âu khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng ngày càng tăng.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng tuần này.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành quỹ Bannockburn Global Forex, nhận định: “Giá vàng thế giới đã tăng liên tiếp 7 tuần. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, chỉ có duy nhất một tuần giảm. Hàng loạt diễn biến như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá vàng đi lên.”

Cùng quan điểm, ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng hiện “gần như không có yếu tố nào đủ mạnh để làm chệch hướng xu hướng tăng của vàng, trừ khi xuất hiện một biến động lớn bất ngờ.” Theo ông, việc chính phủ Mỹ đóng cửa không tác động trực tiếp đến giá vàng, mà chủ yếu làm đồng USD yếu đi và khiến Mỹ kém hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, Cieszynski cũng lưu ý, nếu Washington đạt được thỏa thuận ngân sách hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá vàng có thể tạm thời chững lại, bước vào giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh. Ông cho rằng trong ngắn hạn, biên bản cuộc họp FOMC và các phát biểu của quan chức Fed trong tuần này có thể không tạo ra biến động lớn, khi thị trường đang tập trung nhiều hơn vào rủi ro tài khóa và mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới.