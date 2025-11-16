Sao nam xấu đến mức không thẩm mỹ viện nào dám sửa: Giờ trở thành "ông hoàng 33 nghìn tỷ", EQ thuộc hàng cao nhất nhì showbiz

Hoàng Bột (SN 1974) là một nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Nam diễn viên nổi tiếng ác tác phẩm điện ảnh như Sự Điên Cuồng Của Hòn Đá, Đấu Ngưu, Lạc Lối Ở Thái Lan, Ma Thổi Đèn - Tầm Long Quyết…

Hoàng Bột không phải kiểu nam thần, cũng không xuất thân từ một gia đình “hoàn hảo” của showbiz Trung Quốc. Biết hình thức của mình không thể làm diễn viên nên Hoàng Bột chọn ngành Lồng tiếng phim tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Khi đậu vào Học viện Điện ảnh, nhiều người còn nghi ngờ: “Tiêu chuẩn tuyển sinh bây giờ thấp quá nhỉ?”. Thậm chí, trong quá trình casting cùng bạn bè, anh còn bị nhầm là… quản lý nghệ sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, anh từng đi hát quán bar, dạy vũ đạo để kiếm sống. Một dịp tình cờ, người bạn thân Cao Hổ giới thiệu Hoàng Bột với đạo diễn Quản Hổ. Quản Hổ “làm mai” anh cho đạo diễn Ninh Hạo và ngay bộ phim điện ảnh đầu tiên Sự Điên Cuồng Của Hòn Đá (Crazy Stone) , anh nổi lên rất nhanh, trở thành gương mặt hài được yêu thích.

Nam diễn viên chuyên trị những vai xấu.

Ấy vậy mà Hoàng Bột giờ đây đã trở thành “vua phòng vé” với tổng doanh thu hơn 50 tỷ NDT, đồng thời là một trong những diễn viên hiếm hoi của Cbiz gần như không dính “phốt”. Bí quyết của anh rất đơn giản vì ngoài diễn xuất đỉnh cao, Hoàng Bột còn sở hữu EQ cực khủng, khiến ai từng gặp cũng phải ngưỡng mộ.

EQ cao đỉnh nóc của Hoàng Bột

Khi Châu Tinh Trì mời Hoàng Bột đóng phim của mình, nam diễn viên nhiều lần từ chối, thậm chí nói: “Ngọn núi này quá cao, tôi leo không nổi”. Nhưng Châu Tinh Trì khích lệ: “Hãy tạo ra một Tôn Ngộ Không khác biệt theo cách riêng của bạn”. Sau khi hợp tác, diễn xuất của Hoàng Bột khiến Châu Tinh Trì trầm trồ.

Một trong những điều khiến khán giả và đồng nghiệp yêu mến Hoàng Bột là cách anh xử lý lời khen và tương tác với người khác. Khi được Châu Tinh Trì gọi là “vua hài kịch”, Hoàng Bột không tự cao hay tỏ ra quá khiêm tốn, mà đáp lại hài hước: “ Vua ư? Chắc là vua… xúc xích thôi”.

Anh luôn đối đáp mọi người một cách khôn khéo.

Trong showbiz, người ta từng bình chọn Hoàng Bột nằm trong top 3 sao có EQ cao nhất. Nhưng điều này không phải kiểu nói năng khéo léo, nịnh nọt hay giả tạo. EQ của anh đến từ trải nghiệm sống phong phú, cách biểu đạt thông minh, biết khi nào nên nói gì, giữ thái độ chân thành và biết cách đối phó với các tình huống khó mà vẫn duy trì sự hài hước và lịch thiệp.

Trong các chương trình phỏng vấn, Hoàng Bột luôn xử lý tình huống “khó nhằn” một cách tinh tế. Khi MC hỏi những câu hơi nhạy cảm, Hoàng Bột cũng luôn xoay xở khéo, vừa hài hước, vừa không xúc phạm ai.

Anh sở hữu nhan sắc thuộc hàng "khó nhìn" nhất showbiz, thậm chí không ít lần bị chế giễu trên sóng truyền hình. Hoàng Bột hiểu bản thân mình, vì thế thường xuyên đối đáp duyên dáng lại những lời gièm pha ngoại hình. Anh hay trả lời như "Ngoại hình của tôi có lỗi với khán giả", hay "Nhan sắc của tôi chẳng có thẩm mỹ viện nào dám sửa đâu!".

Trước khi nổi tiếng với phim ảnh, Hoàng Bột từng là ca sĩ, lập ban nhạc Blue Wind Sand, đi hát ở bar, KTV. Có lúc bị khán giả la ó, anh vẫn đứng lên và hài hước nói: “Tiếp theo, bài hát dành cho những người thích tôi, chúc các bạn may mắn”. Câu chuyện nhỏ này cho thấy sự kiên trì, lạc quan và khả năng dùng hài hước để ứng phó với áp lực. Sau này, dù lên chương trình lớn như The Voice of China hay lễ hội lớn như Gala Xuân, Hoàng Bột vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, vừa tự tin, vừa khiêm nhường, không bao giờ chiếm spotlight một cách lố bịch.

Hoàng Bột sở hữu EQ cao.

Một điều nữa khiến Hoàng Bột đặc biệt là khả năng quan tâm người khác một cách tinh tế. Hoàng Bột còn nổi tiếng với triết lý “làm người thứ tư”: không cần luôn là người đứng đầu, vừa có địa vị vừa giảm áp lực, vẫn được tôn trọng và điềm tĩnh bước trên con đường của riêng mình. Anh khéo léo trong các tình huống khó xử, thông minh trong cách giao tiếp, nhưng vẫn chân thành, gần gũi, khiến ai gặp cũng yêu mến.

Không ngoa khi nói Hoàng Bột là ngôi sao toàn diện về EQ. Từ những buổi diễn đầu đời đến phòng vé tỷ NDT, từ talkshow đến các show thực tế, anh đều cho thấy: EQ cao chính là vũ khí giúp Hoàng Bột không chỉ “sống sót” trong thế giới showbiz cạnh tranh mà còn tỏa sáng.