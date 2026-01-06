Sắp có xe máy điện chạy được 600km, sạc đầy chỉ mất 5 phút và chịu nhiệt độ cao đến hơn 100 độ C

Công nghệ pin thể rắn từ lâu đã được coi là bước ngoặt quan trọng để giải quyết các hạn chế về tầm hoạt động và thời gian sạc của phương tiện như xe máy điện và ô tô điện.

Trong khuôn khổ triển lãm CES 2026, Donut Lab, một đơn vị thành viên của hãng xe máy điện Verge Motorcycles đến từ Phần Lan, đã giới thiệu giải pháp pin thế hệ mới dành cho thiết bị gốc (OEM). Đây là hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng chất điện phân rắn hoàn toàn thay thế cho dung dịch lỏng truyền thống. Bước đi này đánh dấu nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thương mại hóa dòng pin có hiệu suất cao hơn và độ an toàn tốt hơn so với các loại pin lithium-ion hiện nay.

Pin thể rắn được kỳ vọng sẽ là giải pháp di chuyển mới cho ô tô và xe máy điện.

Thông số kỹ thuật của loại pin này cho thấy những cải thiện đáng kể về khả năng lưu trữ. Với mật độ năng lượng đạt mức 400 Wh/kg, hệ thống này cung cấp mức dung lượng cao hơn gần gấp đôi so với các dòng pin phổ biến trên thị trường. Qua đó, các nhà sản xuất có thể thu nhỏ kích thước bộ pin hoặc kéo dài quãng đường di chuyển cho xe máy điện trên cùng một đơn vị trọng lượng.

Đáng chú ý, cấu trúc hóa học của pin thể rắn giúp loại bỏ nguy cơ cháy nổ do hiện tượng thoát nhiệt. Hệ thống có khả năng vận hành ổn định trong dải nhiệt độ rộng, từ mức âm 30 độ C cho đến hơn 100 độ C mà vẫn duy trì được hiệu suất làm việc tối ưu.

Về khả năng vận hành, giải pháp pin của Donut Lab hỗ trợ tốc độ sạc nhanh vượt trội so với các tiêu chuẩn hiện tại. Người dùng xe máy điện có thể sạc đầy 100% dung lượng pin trong khoảng thời gian 5 phút.

Đặc điểm này khác biệt so với pin lithium-ion vốn thường phải giới hạn mức sạc ở 80% để đảm bảo tuổi thọ. Theo công bố của đơn vị phát triển, viên pin có khả năng chịu được tới 100.000 chu kỳ sạc trước khi suy giảm đáng kể về hiệu năng. Độ bền này giúp bộ phận lưu trữ năng lượng có thể tồn tại song hành với toàn bộ vòng đời của một chiếc xe máy điện mà không cần thay thế.

Xe máy điện Verge TS Ultra sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị pin thể rắn.

Ứng dụng thực tế đầu tiên của công nghệ này sẽ được triển khai trên các dòng xe máy điện của Verge Motorcycles. Mẫu xe máy điện Verge TS Ultra trang bị pin thể rắn có thể đạt tầm hoạt động lên tới 600 km sau một lần sạc.

Bên cạnh bộ pin, Donut Lab còn giới thiệu cấu trúc khung gầm dạng ván trượt được chế tạo từ nhôm đúc. Cấu trúc này tích hợp sẵn bộ pin thể rắn cùng hệ thống truyền động và phần mềm điều khiển để cung cấp cho các đối tác sản xuất khác dưới dạng nền tảng dùng chung.

Không dừng lại ở các phương tiện truyền thống, Donut Lab còn hướng tới các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như tàu thăm dò không gian, phương tiện di chuyển dưới nước và thậm chí cả robot hình người.

Sự xuất hiện của công nghệ pin thể rắn từ Donut Lab tạo ra một cột mốc mới về mặt thời gian trong lộ trình phát triển ngành xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng.

Trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô, xe máy điện lớn dự kiến đưa pin thể rắn vào sản xuất từ sau năm 2027, đơn vị này khẳng định công nghệ của họ đã sẵn sàng để ứng dụng trên các sản phẩm thương mại ngay trong năm 2026.

Việc cung cấp giải pháp dưới vai trò là một đơn vị cung ứng linh kiện cốt lõi cho thấy mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Các dòng xe trang bị pin mới dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao tới khách hàng vào quý 1 năm 2026.