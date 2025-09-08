Sắp diễn ra Tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng”

Để nhận được món quà này, người dân sẽ liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID. Từ đó, những người liên kết thành công đã nhanh chóng nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không cần phải đi xếp hàng nhận tiền mặt ở địa phương.

Không chỉ là việc phát tiền, đây là một “cú hích” kéo hàng chục triệu người dân bước chân vào hệ sinh thái số quốc gia, nơi định danh của mỗi người được xác thực và mọi giao dịch có thể trở nên minh bạch, nhanh chóng.

Đó cũng là một bước đi nhỏ trong một hành trình rất lớn: hành trình xây dựng một E-Vietnam, một quốc gia số thịnh vượng.

Có lẽ nhiều người sẽ thấy hơi xa vời. Nhưng hãy nhìn sang một quốc gia nhỏ bé ở châu Âu tên là Estonia. Họ chỉ có 1,3 triệu dân. Năm 2000, GDP đầu người của họ chỉ là 3.000 USD. Nhưng nhờ một chiến lược số hóa quyết liệt mang tên E-Estonia, con số đó đã vọt lên 30.100 USD vào năm 2023.

Đi kèm với đó là nhiều chỉ số đáng kinh ngạc. 100% dịch vụ công trực tuyến 24/7, đăng ký kinh doanh chỉ mất 3 giờ, 99% giao dịch ngân hàng thực hiện online, và 98% người dân kê khai thuế trong vòng 3 phút. Việc số hóa giúp họ tiết kiệm 2% GDP mỗi năm chỉ nhờ cắt giảm thủ tục hành chính. Và đặc biệt, họ là quốc gia số 1 thế giới về số lượng startup “kỳ lân” (trị giá trên 1 tỷ USD) trên đầu người.

Câu chuyện của Estonia không phải là viễn tưởng. Nó là một minh chứng sống động cho thấy sức mạnh vươn mình khủng khiếp từ chuyển đổi số. Và nó đặt ra một câu hỏi lớn cho chúng ta: Việt Nam có thể làm được như vậy không? Chúng ta có những nhân tố nào trong tay để biến khát vọng E-Vietnam thành hiện thực?

Để trả lời một phần những câu hỏi đó, ngày 9/9, Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) tổ chức Tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng”.

Góp mặt tại Tọa đàm là những khách mời đặc biệt:

- TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, một thành viên của Tổ tư vấn Chính sách của Chính phủ

- Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank

- Ông Hoàng Trung Hải, Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

- Đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

Buổi Tọa đàm sẽ là nơi những “người thật, việc thật” được kể. Câu chuyện về VneID - không chỉ là một ứng dụng - mà là cách chúng ta định hình lại mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Câu chuyện về chuyển đổi số trong ngành tài chính ngân hàng - lĩnh vực không chỉ đi đầu, gặt hái thành công nhanh chóng nhất mà còn đang dẫn dắt các ngành khác trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, câu chuyện của TPBank gợi ra một hình dung sâu sắc về tiềm năng của Việt Nam. Cách đây hơn một thập kỷ, TPBank từng là một ngân hàng nhỏ trong hệ thống và phải chịu sự kiểm soát đặc biệt. Bằng cách nào, từ một vị thế đầy khó khăn, họ đã “lội ngược dòng” để trở thành một hình mẫu về kinh doanh hiệu quả dựa trên nền tảng số, có khả năng phục vụ hàng chục triệu khách hàng?

Trường hợp TPBank gợi ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: Nếu một ngân hàng từng ở vị thế khó khăn có thể vươn mình nhờ chuyển đổi số, liệu Việt Nam, từ vạch xuất phát của một quốc gia đang phát triển, có thể làm nên một kỳ tích tương tự như Estonia không?

Tất cả sẽ được thảo luận thẳng thắn, cởi mở tại Tọa đàm. Đây là cơ hội để lắng nghe, để phân tích và để cùng nhau tìm ra con đường giúp doanh nghiệp Việt Nam thực sự “vươn mình” trong kỷ nguyên số.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện, Lễ Vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2024 sẽ được tổ chức. Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước năm 2024, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 hiện là bảng vinh danh duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế vào ngân sách nhà nước.

200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất thuộc danh sách VNTAX 200 đã nộp ngân sách gần 800.000 tỷ đồng trong năm 2024 – tăng hơn 110.000 tỷ so với năm trước đó và tương đương đóng góp 40% tổng nguồn thu ngân sách quốc gia.

Khối doanh nghiệp tư nhân cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với 100 doanh nghiệp thuộc danh sách PRIVATE 100 đã nộp ngân sách gần 245.000 tỷ đồng, với 4 đơn vị nộp trên 10.000 tỷ.

