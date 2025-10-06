Sau Masan Consumer, thêm một doanh nghiệp chuẩn bị "chuyển nhà" sang HOSE

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã CK: GDA) vừa thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu GDA từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hội đồng quản trị công ty đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc toàn quyền lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết, quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cũng như thực hiện các thủ tục chuyển sàn.



Tôn Đông Á cho biết thêm, doanh nghiệp sẽ xem xét thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ niêm yết và triển khai các bước tiếp theo trên HOSE, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bên cạnh việc thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ đông cũng đã chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên HOSE, giao cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể để phù hợp với tình hình thị trường.



Thành lập từ năm 1998 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đông Á, doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như hiện nay và chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 7/9/2023.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.233 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 150,3 tỷ đồng, tương đương mức giảm 43,6%.

Công ty Tôn Đông Á hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thép, các sản phẩm cơ khí như tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm, thép cán nguội, thép hộp mạ kẽm. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Thanh Trung.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 6/10/2025, GDA có giá là 17.600 đồng/cp, tăng 1,73% so với phiên giao dịch ngày trước đó.

Gần đây, CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Masan Consumer (mã CK: MCH) cũng vừa thông qua quyết định về việc triển khai chuyển giao cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Thời điểm niêm yết dự kiến rơi vào quý 4/2025 hoặc trong nửa đầu năm 2026.



Theo nghị quyết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE sẽ được xác định bằng mức bình quân của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu MCH hủy đăng ký trên UPCoM.﻿

Kế hoạch đưa cổ phiếu MCH lên sàn HoSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và chính thức được HĐQT phê duyệt vào tháng 3/2025.



Ngoài ra, Masan Consumer cũng thông báo 22/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025. Thời gian tổ chức dự kiến tháng 10 hoặc 11 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.



Theo tìm hiểu, Masan Consumer thành lập vào năm 2000, bắt đầu từ ngành hàng gia vị và hiện nay đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng chính. Các thương hiệu lớn gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247 đều đạt doanh thu hàng năm trên 2.000 tỷ đồng.﻿

HOSE chào đón những cổ phiếu niêm yết mới

﻿Gần đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho các doanh nghiệp được niêm yết cổ phiếu mới trên sàn, trong đó bao gồm CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Cụ thể, ngày 29/9, HOSE đã chấp thuận cho gần 24 triệu cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên được niêm yết trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết gần 240 tỷ đồng.



NTC chính thức được giao dịch trên UPCoM từ ngày 19/12/2016 với giá 14.300 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu NTC ngày 6/10 đang giao dịch với mức giá 161.800 đồng/cp.

Hiện NTC đang quản lý 3 Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, với khoảng 966ha đất khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn II (quy mô hơn 344ha) đã được cấp phép xây dựng và sẽ trở thành nguồn cung đất công nghiệp quan trọng trong vài năm tới.

Cùng thời điểm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng chấp thuận niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, tương ứng vốn điều lệ hơn 6.724 tỷ đồng.



Sau hơn một năm kể từ khi nộp hồ sơ (14/6/2024), CRV chính thức gia nhập sàn HOSE, trở thành doanh nghiệp tiếp theo trong hệ sinh thái Hoàng Huy Group (TCH).



Theo lãnh đạo công ty, việc niêm yết trên HOSE sẽ gia tăng khả năng huy động vốn, nâng cao tính minh bạch quản trị và hỗ trợ cổ đông thuận tiện hơn trong giao dịch.



CRV được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, qua nhiều lần tăng vốn đã đạt 6.724 tỷ đồng vào đầu năm 2022.

Đến cuối quý I/2025, cơ cấu cổ đông lớn gồm:



CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) nắm 38%; CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) sở hữu 35%; CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang nắm 8,5%; CTCP HHS Capital sở hữu 7,5%.﻿