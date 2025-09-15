Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách

15-09-2025 - 06:26 AM | Bất động sản

Chỉ sau hơn một năm xây dựng, dự án Vinhomes Cổ Loa đã bàn giao những căn nhà đầu tiên. Cầu Tứ Liên kết nối dự án với trung tâm Hà Nội cũng được thi công xuyên lễ 2/9.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 1.

Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) có tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, rộng 385 ha, gần bằng diện tích hồ Tây (500 ha). Trong bối cảnh quỹ đất gần trung tâm ngày càng khan hiếm thì đây là dự án hiếm hoi nằm bên đường vành đai 2 tại xã Đông Anh, Hà Nội.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 2.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng 90 ha, lớn nhất Đông Nam Á. Vào ngày 19/8 vừa qua, trung tâm đã được khánh thành chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 3.

Nổi bật nhất là nhà triển lãm Kim Quy rộng hơn 30 ha. Nó nặng 24.000 tấn, được làm hoàn toàn bằng thép trong nước (chủ yếu của Hoà Phát). Mái vòm khổng lồ có hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp đặt với sai số cho phép chỉ dưới 3mm.﻿ Ảnh: Trần Hoàng - Duy Phạm/Tiền phong.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 4.

Trong thời gian vừa qua, nơi đây đã diễn ra triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Cao điểm vào ngày 1/9, trung tâm đã đón hơn một triệu lượt khách.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 5.

Dự án Vinhomes Global Gate có 3 phân khu, trong đó phân khu Tinh hoa có tiến độ tốt nhất. Hầu hết nhà thấp tầng đã được dỡ lưới để hoàn thiện ngoại thất. Một số căn thuộc tiểu khu Thiên Nga đã được bàn giao từ tháng 7.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 6.

Tại đây có 4 tòa chung cư của Masterise Homes. Trong đó 2 tòa đã làm xong móng và mở bán vào tháng 6. 2 tòa vẫn chưa được xây dựng.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 7.

Nổi bật ở giữa Vinhomes Cổ Loa là hồ Thiên niên kỷ và công viên Xứ sở Thần tiên rộng 32 ha. Đây là công trình được bàn giao sớm nhất khi đã chính thức mở cửa từ ngày 30/6.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 8.

Đối diện với phân khu Tinh hoa là phân khu Thịnh Vượng. Nơi đây có một dãy công viên, hồ điều hoà nằm giáp đường Trường Sa giúp giảm khói bụi và tiếng ồn. Hiện các dãy thấp tầng hầu hết đã cất nóc.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 9.

Tại đây có 4 tòa chung cư, 2 của Masterise Homes và 2 của MIK Group. Trong đó, 2 toà của Masterise Homes đã xây xong phần móng và bán gần hết. 2 toà của MIK vẫn đang làm móng.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 10.

Đối diện với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là phân khu Cát tường. Nơi đây dự kiến sẽ là khu vực rất sôi động với khu vui chơi Mega Grand World, trung tâm mua sắm Vincom Mega Mall và tòa nhà văn phòng.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 11.

Đây là khu vực có tiến độ chậm nhất khi một tiểu khu đang xây được 2-3 tầng còn 2 tiểu khu khác thì mới làm móng. Và dự kiến đây sẽ là phân khu được bàn giao cuối cùng.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 12.

Bên cạnh đó để kết nối Vinhomes Cổ Loa với trung tâm Hà Nội, cầu Tứ Liên đã được khởi công từ ngày 19/5. Hiện đường dẫn lên cầu bên cạnh dự án đang được thi công gấp rút.

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách- Ảnh 13.

Ở trên sông, nhà thầu đã huy động máy móc làm các cọc khoan nhồi. Công trường luôn tấp nập kể cả trong dịp lễ 2/9 để đảm bảo tiến độ.

 Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng

Bài và ảnh: Việt Hùng

