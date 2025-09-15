Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách

Nổi bật nhất là nhà triển lãm Kim Quy rộng hơn 30 ha. Nó nặng 24.000 tấn, được làm hoàn toàn bằng thép trong nước (chủ yếu của Hoà Phát). Mái vòm khổng lồ có hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp đặt với sai số cho phép chỉ dưới 3mm.﻿ Ảnh: Trần Hoàng - Duy Phạm/Tiền phong.