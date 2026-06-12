Tập đoàn sở hữu quỹ đất 2.000ha muốn phát triển loạt dự án đô thị, du lịch, nông nghiệp tại tỉnh rộng nhất cả nước

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 11/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với KITA Group về định hướng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã khái quát tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời cho biết tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc.

Để tạo động lực phát triển mới, địa phương đang tập trung triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Tân Phú – Bảo Lộc; đồng thời nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết lên tiêu chuẩn 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại.

Về phía KITA Group, ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn đã chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn, đồng thời bày tỏ mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương ở nhiều lĩnh vực thế mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến phát triển khu đô thị tích hợp, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu nông sản có giá trị gia tăng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Duy Kiên nhấn mạnh, Lâm Đồng có nhiều dư địa phát triển từ cao nguyên đến ven biển; KITA Group là tập đoàn đầu tư đa ngành, và nếu được tạo điều kiện, doanh nghiệp cam kết đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để triển khai nhanh, hiệu quả các dự án, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Kita Group phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, KITA Group định hướng nghiên cứu các mô hình khu đô thị tích hợp hiện đại, đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh của người dân cũng như nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao cũng là lĩnh vực được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa đặc trưng, Lâm Đồng được đánh giá có nhiều điều kiện phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm. KITA Group kỳ vọng có thể góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng sức cạnh tranh và thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản.

Đại biểu theo dõi video giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đánh giá những lĩnh vực KITA Group đề xuất phù hợp với định hướng phát triển của Lâm Đồng, đặc biệt là các dự án đô thị đa chức năng, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao... Đồng thời, các đơn vị mong muốn doanh nghiệp mở rộng nghiên cứu thêm các khu vực còn nhiều dư địa để phát huy thế mạnh đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao sự quan tâm của KITA Group đối với địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh các đề xuất của KITA Group phù hợp với định hướng phát triển của Lâm Đồng trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm phù hợp để đầu tư. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng, thuận lợi để KITA Group cũng như các nhà đầu tư khác tìm hiểu, nghiên cứu dự án tại địa phương.

KITA Group được biết đến là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất và lắp ráp ô tô, thương mại điện tử, khoáng sản và y tế, trong đó bất động sản đô thị là lĩnh vực trọng tâm. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư và phát triển nhiều dự án trên quỹ đất khoảng 2.000 ha tại nhiều địa phương, với các dự án tiêu biểu như GIA by KITA (Ciputra, Hà Nội), Hoa Lac Metro City (Hà Nội), Kiều by KITA, Ansana by KITA (TP.HCM), KITA Airport City (Cần Thơ), Golden Hills (Đà Nẵng)…





