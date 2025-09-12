Techcombank đồng hành cùng SMEs hoàn thiện hệ thống phúc lợi và giữ chân nhân tài

Nhiều giải pháp tài chính và công nghệ, nổi bật là các gói giải pháp toàn diện từ thanh toán, tiếp cận nguồn vốn, quản lý dòng tiền và tối ưu hóa chi phí với nhiều ưu đãi về phí và lãi suất được Techcombank đưa ra để phục vụ riêng cho nhóm khách hàng này.

Trong đó, dịch vụ thanh toán lương, với nhiều đặc quyền vượt trội cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên, đã trở thành một trong những công cụ chiến lược giúp các SMEs nâng cao chế độ đãi ngộ, giữ chân nhân tài và thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững mà không cần tăng ngân sách.

Giải pháp thanh toán lương của Techcombank giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành và giữ chân nhân tài.

Bí quyết giữ "trái tim" nhân tài

Dịch vụ thanh toán lương qua Techcombank cho phép doanh nghiệp chi trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên thông qua tài khoản tại ngân hàng, linh hoạt bằng tài khoản nội địa hoặc quốc tế, bằng VND hoặc các loại ngoại tệ. Nền tảng online vượt trội của Techcombank giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch nhanh chóng, bảo mật, an toàn và hiệu quả, vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức, vừa có thêm những ưu đãi giúp nâng cao lợi ích cho nhân viên – điều mà các SMEs luôn hướng tới nhưng còn thiếu nguồn lực.

Cụ thể, khi sử dụng dịch vụ của Techcombank, cùng các giải pháp quản lý dòng tiền và hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, việc thanh toán lương của doanh nghiệp sẽ luôn được đảm bảo đầy đủ và đúng hạn. Các nhân viên sẽ dễ dàng tiếp cận các gói vay tín chấp lên đến 6 lần thu nhập cùng các gói vay chi tiêu, mua nhà, mua xe với thủ tục đơn giản, phê duyệt nhanh.

Techcombank Business giúp doanh nghiệp xử lý lên đến 3.000 giao dịch nội bộ và 1.500 giao dịch bên ngoài chỉ trong một lần, mọi lúc mọi nơi.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng miễn phí phát hành và hoàn phí thường niên 2 năm đầu cho thẻ thanh toán nội địa/quốc tế và mở ra hệ sinh thái lợi ích vượt trội cho cán bộ nhân viên bằng đặc quyền trải nghiệm sớm hội viên Inspire mà doanh nghiệp không cần tốn thêm chi phí.

Là hội viên Inspire, nhân viên công ty sẽ được cộng thêm 0,25% lãi suất (tối đa lên đến 4,4%/năm) cho tài khoản thanh toán bật Techcombank Sinh Lời Tự Động, cộng tới 1%/năm lãi suất tiết kiệm cho số dư tiền gửi tăng thêm (tối đa 200 triệu đồng) khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 3,6,12 tháng vào ngày Inspire day. Bên cạnh đó, người dùng sẽ tận hưởng thêm ưu đãi Techcombank Rewards: tích điểm và hoàn tiền lên đến 5% khi chi tiêu tại các lĩnh vực thiết yếu như ăn uống, siêu thị, mua sắm online...

Chị Lan Anh, đang làm việc cho một tổ chức về giáo dục khai phóng, chia sẻ: "Tôi từng làm ở tập đoàn đa quốc gia nhưng quyết định gia nhập công ty hiện tại vì muốn theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích. Biết rằng tổ chức vẫn đang trong quá trình phát triển, ban đầu tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho việc bị chậm lương. May mắn là công ty sử dụng dịch vụ của Techcombank, tôi luôn nhận lương đúng hạn, được cấp thẻ tín dụng dễ dàng nên cũng an tâm tập trung sáng tạo cho các dự án của công ty."

Anh Minh Tuấn, nhân viên một doanh nghiệp ngành thực phẩm hữu cơ tại Hà Nội cho biết: "Dù quy mô công ty còn nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn chế nhưng văn hóa doanh nghiệp rất cởi mở, lĩnh vực kinh doanh tốt khiến tôi có cảm giác rất gắn bó. Điều bất ngờ là tôi vẫn có thể trả góp mua xe và vay ngân hàng dễ dàng vì công ty chi lương qua Techcombank. Nhờ Techcombank Sinh Lời Tự Động và nhiều ưu đãi tích điểm trên ứng dụng mà các nhân viên trẻ như chúng tôi cảm thấy như có thêm khoản thưởng nhỏ mỗi tháng."

Lãnh đạo thông minh chọn ngân hàng hiểu mình

Theo các tổ chức về phát triển nguồn nhân lực, việc "thất thoát" nhân tài khiến các doanh nghiệp phải chi thêm từ 20–30% chi phí mỗi năm để tuyển dụng và đào tạo mới. Việc giữ được người không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn thúc đẩy năng suất lao động vì nhân viên lành nghề thường đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển chung. Bài toán giữ chân nhân tài, vốn nan giải đối với nhiều doanh nghiệp, thật sự là một gánh nặng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong môi trường kinh doanh mà nhân tài có quyền lựa chọn, doanh nghiệp cần một đối tác biết cách tạo ra các giá trị vượt kỳ vọng. Techcombank, luôn thấu hiểu những khó khăn đặc thù của SMEs – từ hạn chế về ngân sách, nhân sự đến áp lực vận hành, đã thiết kế một bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện. Trong đó, giải pháp chi lương giúp các doanh nghiệp phần nào an tâm về khả năng cạnh tranh trong việc giữ chân nhân sự.

Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại hàng đầu, dịch vụ chi lương được vận hành trên nền tảng Techcombank Business, doanh nghiệp có thể xử lý lên đến 3.000 giao dịch nội bộ và 1.500 giao dịch bên ngoài chỉ trong một lần, mọi lúc mọi nơi, với hỗ trợ về ngoại tệ linh hoạt mà không cần chứng từ phức tạp. Bên cạnh đó là nhiều ưu đãi đi kèm như: giảm lãi suất vay lên đến 0,5%/năm cho các khoản vay mới (áp dụng với quỹ lương tối thiểu 200 triệu đồng/tháng và ít nhất 10 tài khoản lương), ưu đãi tỷ giá ngoại tệ lên đến 145 điểm, và hoàn tiền lên đến 3 triệu đồng cho chi tiêu qua thẻ ghi nợ doanh nghiệp Techcombank Visa.

Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất tại Bình Dương, chia sẻ: "Việc luôn chi trả lương đúng hạn không chỉ tăng sự hài lòng của nhân viên mà còn giúp chúng tôi xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm, được các đối tác tin tưởng hợp tác lâu dài. Đặc biệt, Techcombank còn miễn phí dịch vụ trong mấy năm đầu, giúp công ty tiết kiệm chi phí và sử dụng phần đó để tăng phần phúc lợi cho nhân viên."

Phòng chờ sân bay Techcombank Private Lounge - đặc quyền cao cấp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp là hội viên Techcombank Priority.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi cho nhân viên, Techcombank còn đặc biệt quan tâm chăm sóc đội ngũ lãnh đạo để họ có thêm thời gian và nguồn lực cho việc phát triển kinh doanh. Theo đó, các chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và kế toán trưởng sẽ được trải nghiệm sớm hội viên Techcombank Priority trong vòng 12 tháng, với loạt đặc quyền dành riêng như lãi suất tiết kiệm tăng thêm 0,15% và thưởng lãi cuối kỳ cho các khoản tiền gửi. Ngoài ra, thẻ tín dụng Priority còn sở hữu nhiều ưu đãi vượt trội khi chi tiêu trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, golf, giao dịch ngoại tệ và mua sắm các thương hiệu cao cấp... Khách hàng Priority còn được sử dụng phòng chờ Techcombank Private Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài để nghỉ ngơi, làm việc, kết nối với các lãnh đạo doanh nghiệp khác giữa các chuyến công tác.

Ông Trần Việt Hưng - Giám đốc cao cấp Phát triển kinh doanh bán lẻ Techcombank cho biết: "Giải pháp chi lương với những đặc quyền và ưu đãi vượt trội đã được Techcombank triển khai nhiều năm qua và được "cá nhân hóa" cho từng doanh nghiệp nhằm mục tiêu giúp các SMEs sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Cùng với bộ giải pháp tài chính toàn diện, chúng tôi cam kết đồng hành để doanh nghiệp vừa và nhỏ vững vàng "vượt sóng" và vươn mình, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - nơi khối tư nhân, đặc biệt là SMEs, là động lực phát triển của nền kinh tế quốc gia."

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký sử dụng dịch vụ chi trả lương qua Techcombank, vui lòng truy cập website hoặc liên hệ hotline hỗ trợ 24/7: 1800 6556 (trong nước) hoặc +84 24 7303 6556 (quốc tế).