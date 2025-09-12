Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-09-2025 - 07:37 AM | Doanh nghiệp

Thay đổi lô trái phiếu 1.000 tỷ của Công ty con Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Giảm lợi tức được chia từ các công ty trông dâu tằm và cà phê còn 11,5%

Phần vốn đầu tư cho dự án cà phê với Gia Súc Lơ Pang tăng từ 250 tỷ đồng lên 277 tỷ đồng, ngược lại, phần vốn đầu tư cho dự án cà phê hợp tác với Thủy sản Cá tầm Bolaven tại Lào giảm từ 180 tỷ đồng xuống 153 tỷ đồng.

Ngày 8/9, ﻿Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (HGLC), công ty con do Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) sở hữu 98,78% vốn công bố thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành.

Đây là lô trái phiếu ﻿mã HTL12501, có giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 8/8/2025, đáo hạn ngày 8/8/2028, kỳ hạn 3 năm.

Theo nghị quyết của người sở hữu trái phiếu, HGLC bổ sung thông tin các phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia Súc Lơ Pang, CTCP Thủy sản Cá tầm Bolaven và CTCP Nông nghiệp Phú Quý Gia Lai và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

HGLC cũng sửa đổi ﻿ nội dung phương án hợp tác kinh doanh .

Tổng diện tích hợp tác vẫn giữ nguyên 1.050ha cà phê và 900ha dâu tằm. Nhưng phần vốn đầu tư cho dự án cà phê với Gia Súc Lơ Pang tăng từ 250 tỷ đồng lên 277 tỷ đồng , ngược lại, phần vốn đầu tư cho dự án cà phê hợp tác với Thủy sản Cá tầm Bolaven tại Lào giảm từ 180 tỷ đồng xuống 153 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HGLC sửa đổi nội dung phương án hợp tác kinh doanh "Tỷ lệ phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh".

Trước khi thay đổi, định kỳ 3 tháng/lần, HGLC dự kiến nhận lợi tức hợp tác 15%/năm, tính trên giá trị phần vốn góp ban đầu và khi kết thúc thời hạn hợp tác, sẽ được hưởng thêm lợi nhuận bổ sung là 20% tính trên giá trị phần vốn góp ban đầu. Khoản lợi nhuận bổ sung này sẽ được thanh toán một lần cùng thời điểm hoàn trả giá trị phần vốn góp ban đầu.

Sau điều chỉnh, HGLC chỉ còn được nhận mức lợi tức 11,5%/năm tính trên giá trị phần vốn góp ban đầu định kỳ 3 tháng/lần.

HGLC sửa đổi định nghĩa "Ngày chốt danh sách".

Sau sửa đổi, “Ngày Chốt Danh Sách” hoặc “Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”, có nghĩa là Ngày Làm Việc do HGLC ấn định liên quan đến việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ theo Trái Phiếu, có nghĩa là:

Ngày Làm Việc thứ 11 trước Ngày Đáo Hạn, Ngày Thanh Toán Lãi hoặc ngày thực hiện quyền khác có liên quan;

hoặc Ngày Làm Việc được quy định tại thông báo mua lại trong trường hợp HGLC mua lại Trái Phiếu trước hạn;

hoặc Ngày Làm Việc được ấn định bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc HGLC trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC đối với trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc HGLC triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

