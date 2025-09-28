Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm

Như vậy, 7 cây cầu khởi công trong một năm không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển cân bằng hai bờ sông Hồng. Các huyện cũ ven sông như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, Thanh Trì, Thường Tín… sẽ chuyển mình từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới. Điều đáng chú ý: toàn bộ 7 dự án đều sử dụng vốn trong nước, không còn phụ thuộc vào ODA như trước.