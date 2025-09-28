Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm
Năm 2025, Hà Nội dự kiến đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng. Trong khi hơn 100 trước đó, Hà Nội chỉ hoàn thành 9 cây cầu.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-7-cay-cau-ha-noi-khoi-cong-trong-nam-2025-toc-do-mot-nam-bang-100-nam-205250927165849025.htm
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh
- Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng
- Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2
- Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm
- Điểm danh loạt dự án chung cư ra hàng cuối năm ở Hà Nội: Sun Group có căn hộ 200 triệu đồng/m2, Long Biên trở thành điểm sáng