Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm

28-09-2025 - 05:23 AM | Bất động sản

Năm 2025, Hà Nội dự kiến đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng. Trong khi hơn 100 trước đó, Hà Nội chỉ hoàn thành 9 cây cầu.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 1.

Năm 1898, người Pháp khởi công xây dựng cầu Long Biên – cây cầu đầu tiên vượt sông Hồng. Gần 100 năm sau, đến năm 1985, cầu Thăng Long và cầu Chương Dương khánh thành. Từ năm 2000 trở lại đây, hàng loạt cây cầu mới được đưa vào khai thác như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân, Văn Lang, Vĩnh Thịnh. Tính đến trước năm 2025, toàn thành phố đã có 9 cây cầu bắc qua sông Hồng, tạo mạng lưới kết nối giữa trung tâm và các khu vực ven đô.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 2.

Thế nhưng, chỉ riêng năm 2025, Hà Nội dự kiến đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng mới gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo. Số lượng công trình khởi công trong một năm gần tương đương với tổng số cầu được xây dựng suốt hơn một thế kỷ trước đó.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi khởi công xây dựng cầu Tứ Liên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững. Tuy vậy, thành phố vẫn đối mặt với hai thách thức lớn là ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Việc ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, tăng kết nối không chỉ giữa hai bờ sông Hồng mà còn với các tỉnh trong vùng và quốc tế được đánh giá là đúng trọng tâm, trọng điểm.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 4.

Cầu Tứ Liên là dự án được khởi công đầu tiên, có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 11,5 km. Trong đó, phần cầu chính vượt sông Hồng dài gần một km, mặt cắt rộng 43 – 44 m với 6 làn xe. Công trình tạo sự kết nối giữa quận Tây Hồ và Đông Anh cũ, đồng thời liên thông trực tiếp tới khu đô thị Vinhomes Cổ Loa.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 5.

Khởi công vào dịp 19/8, cầu Ngọc Hồi dài 7,5 km, mặt cắt 30 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, với tổng mức đầu tư khoảng 11.800 tỷ đồng. Nằm trên vành đai 3,5 cây cầu này nối Thanh Trì với Văn Giang (Hưng Yên), mở ra không gian phát triển phía Nam – Đông Nam, đồng thời giảm tải cho cầu Thanh Trì vốn đang quá tải. Bất động sản Thanh Trì, Thường Tín, Văn Giang được dự báo hưởng lợi trực tiếp.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 6.

Được khởi công cùng thời điểm, cầu Vân Phúc có chiều dài tổng thể 7,7 km và được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.400 tỷ đồng, kết nối Theo quy hoạch, cầu Vân Phúc bắt đầu tại nơi giao cắt với Quốc lộ 32, và kết thúc tại vị trí ranh giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ (Km7+760). Đây là cây cầu hiếm hoi mở hướng phát triển sang phía Tây Bắc, tạo dư địa cho bất động sản vùng ven, dịch vụ nghỉ dưỡng và đô thị vệ tinh.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 7.

Cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng giảm tải cho các cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông. Công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 5,6 km, thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ, tốc độ khai thác 80 km/h.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 8.

Điểm đầu dự án nằm tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm), điểm cuối nối với đường Vũ Đức Thận (quận Long Biên). Theo kế hoạch, cầu Trần Hưng Đạo sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2027 và cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2027.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 9.

Cầu Thượng Cát dự kiến khởi công vào ngày 10/10/2025, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Dự án có tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,5 km, mặt cắt rộng 33 m, nối phường Thượng Cát với xã Thiên Lộc. Khi đưa vào khai thác, cây cầu sẽ giảm tải cho cầu Thăng Long và mở hướng phát triển đô thị, khu công nghệ cao ở phía Bắc.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 10.

Dự án thuộc thành phần 2 (không bao gồm giải phóng mặt bằng), có tổng chiều dài 5,2 km. Trong đó, cầu chính dài khoảng 780 m; cầu dẫn 3,125 km; đường hai đầu cầu 1,3 km. Cầu được thiết kế quy mô cấp đặc biệt với mặt cắt ngang 31–53 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Đường phía Nam rộng 60 m, 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp; đường phía Bắc rộng 50 m, 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 11.

Cầu Hồng Hà vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến gần 6 km, mặt cắt 33 m, nằm trên trục vành đai 4, nối xã Liên Minh (Đan Phượng cũ) với xã Mê Linh, dự kiến được khởi công vào tháng 10 năm nay. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu giảm tải quan trọng cho Nhật Tân và Thăng Long, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển bất động sản công nghiệp, logistics phía Bắc sông Hồng.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 12.

Cầu Mễ Sở có tổng vốn gần 4.900 tỷ đồng, dài khoảng 13 km cả tuyến, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài gần một km, rộng 33 m. Cây cầu này kết nối Văn Giang (Hưng Yên) với Thường Tín, đóng vai trò chiến lược trong tuyến vành đai 4. Đây sẽ là cú hích cho bất động sản công nghiệp và các dự án đô thị phía Nam Hà Nội.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 13.

Như vậy, 7 cây cầu khởi công trong một năm không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển cân bằng hai bờ sông Hồng. Các huyện cũ ven sông như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, Thanh Trì, Thường Tín… sẽ chuyển mình từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới. Điều đáng chú ý: toàn bộ 7 dự án đều sử dụng vốn trong nước, không còn phụ thuộc vào ODA như trước.

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm- Ảnh 14.

Với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, mỗi cây cầu vừa là công trình giao thông trọng điểm, vừa là “siêu dự án hạ tầng” có sức bật mạnh mẽ cho thị trường bất động sản.

 Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm

Bài và ảnh: Văn Đoan - Ngọc Đẹp

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Điểm nóng” bất động sản mới gọi tên Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc: Loạt ông lớn Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Bim Group… rầm rộ đổ bộ

“Điểm nóng” bất động sản mới gọi tên Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc: Loạt ông lớn Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Bim Group… rầm rộ đổ bộ Nổi bật

Siêu cảng quốc tế Cần Giờ hàng tỷ USD được coi là "mỏ vàng" chiến lược của Việt Nam sắp có bước tiến đặc biệt quan trọng

Siêu cảng quốc tế Cần Giờ hàng tỷ USD được coi là "mỏ vàng" chiến lược của Việt Nam sắp có bước tiến đặc biệt quan trọng Nổi bật

Quỹ Nhà ở quốc gia để 'xoay chuyển' cục diện thị trường BĐS sẽ hoạt động ra sao?

Quỹ Nhà ở quốc gia để 'xoay chuyển' cục diện thị trường BĐS sẽ hoạt động ra sao?

07:27 , 28/09/2025
"Ngồi không” cũng lãi vài tỷ đồng từ căn hộ

"Ngồi không” cũng lãi vài tỷ đồng từ căn hộ

07:11 , 28/09/2025
Bắc Ninh triển khai 77 dự án nhà ở xã hội

Bắc Ninh triển khai 77 dự án nhà ở xã hội

17:31 , 27/09/2025
“Cò đất” lặng lẽ rời đi sau khi đổ về vùng quê khiến đất "sốt" lên từng ngày

“Cò đất” lặng lẽ rời đi sau khi đổ về vùng quê khiến đất "sốt" lên từng ngày

16:40 , 27/09/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên