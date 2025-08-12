Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá
Vành đai 3 qua Long An là một trong 2 đoạn có tiến độ nhanh nhất toàn tuyến, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, nhiều thông tin tích cực về khởi công đường vành đai 4, nghiên cứu nối dài đường Võ Văn Kiệt cũng làm thị trường bất động sản nóng lên.
08-08-2025Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với nghìn căn nhà phố tại "đại bản doanh mới", giá chưa từng có, khách ào ào booking
01-08-2025Toàn cảnh đoạn trên cao duy nhất của đường Vành đai 3: Phiến dầm dài như bể bơi liên tục được lắp đặt, sắp chạy xuyên qua đại đô thị của Vinhomes
