Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá

12-08-2025 - 07:38 AM | Bất động sản

Vành đai 3 qua Long An là một trong 2 đoạn có tiến độ nhanh nhất toàn tuyến, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, nhiều thông tin tích cực về khởi công đường vành đai 4, nghiên cứu nối dài đường Võ Văn Kiệt cũng làm thị trường bất động sản nóng lên.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 1.

Là một phần của dự án trọng điểm 75.000 tỷ, đoạn Vành đai 3 TP.HCM qua Long An cũ dài khoảng 6,8 km, với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng. Tuyến vành đai 3 góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị vệ tinh phía Tây.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 2.

Tuyến được thiết kế với 4 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp, mặt cắt ngang rộng 40–60 m, vận tốc tối đa 100 km/h. Điểm đầu từ xã Tân Bửu, đi qua Tân Hòa, kết thúc tại xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức cũ), kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành và Quốc lộ 1.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 3.

Đáng chú ý, Vành đai 3 không chỉ là hành lang giao thông đối ngoại quan trọng của TP.HCM mà còn mở rộng kết nối vùng cho Long An cũ. Đoạn qua đây hình thành “siêu nút giao Mỹ Yên”, điểm giao ba cao tốc lớn, tăng cường liên thông giữa Đông và Tây Nam Bộ.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 4.

Theo ghi nhận ngày 10/8, nhiều đoạn trên tuyến đã hoàn thành phần nền, một số vị trí đã thảm nhựa lớp đầu. Các hạng mục như cầu vượt, đường song hành, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 5.

Đoạn cầu qua sông Bến Lức hiện đã hoàn thành phần trụ và bê tông mặt cầu. Nhiều máy móc, thiết bị đang được huy động, chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 6.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM – Long An – Đồng Nai – Bình Dương, đồng thời tăng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng, đặc biệt giữa các khu công nghiệp, cảng biển và sân bay.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 7.

Bên cạnh đường vành đai 3 đang thi công, khu vực Long An cũ giáp TP.HCM còn có hàng loạt hạ tầng lớn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành (đã thông xe 30 km).

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 8.

Hơn thế nữa, khu vực Long An cũ còn có hàng loạt dự án lớn sẽ triển khai. Tiêu biểu nhất là đoạn đường vành đai 4 dài hơn 78 km sẽ được khởi công vào năm sau. Đường Đại lộ Đông – Tây (Võ Văn Kiệt) đang được nghiên cứu nối dài thêm 14,6 km từ Quốc lộ 1. Điều này càng làm cho năng lực kết nối của khu vực này với trung tâm TP.HCM tăng lên, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 30 phút.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 9.

Sự đồng bộ về hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và thu hút đầu tư bất động sản. Ở gần đường vành đai 3 đang thi công, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị mới đã được quy hoạch, với sự tham gia của các ông lớn như Vingroup, Ecopark... tạo tiềm năng tăng giá và thúc đẩy hoạt động đầu tư tại khu vực.

Tiêu biểu nhất phải kể đến là Vinhomes Green City của Tập đoàn Vingroup. Đây là khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái của công ty tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Mới đây, hàng nghìn căn nhà phố tại đây được bán với giá chỉ từ 4,9 tỷ đồng, thấp nhất lịch sử Vinhomes.

photo-1754958849365

Nhiều hạng mục tại dự án Vinhomes Green City đã bước vào giai đoạn dựng cột, hoàn thiện phần móng cọc. Những dãy trụ bê tông thẳng tắp vươn lên giữa công trường cho thấy tiến độ thi công được đẩy mạnh, chuẩn bị bước vào giai đoạn xây thô trên mặt đất.

photo-1754958903739

Mới đây, sự kiện ra mắt Vinhomes Green City đã tạo nên “cú sốc” cho bất động sản Long An với hơn 2.000 booking khớp căn thành công trong 24 giờ.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 13.

Một dự án khác là khu đô thị Eco Retreat (thuộc Tập đoàn Ecopark, cách tuyến Vành đai 3 khoảng 8 km) đang hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ và quy hoạch bài bản. Mặc dù mức giá dao động từ 67–75 triệu đồng/m² 1.200 căn nhà phố, liền kền vẫn được bán hết chỉ sau 2 ngày.

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá- Ảnh 14.

Khu đô thị Waterpoint (thuộc Tập đoàn Nam Long), cách tuyến vành đai 3 khoảng 10 km, với quy mô 355 ha và gần 12.000 sản phẩm gồm căn hộ, shophouse. Nhiều phân khu của dự án đã bàn giao cho cư dân và đi vào sử dụng nhiều năm. Một môi giới tại dự án cho biết, nhu cầu tìm mua căn hộ tại đây đã tăng đáng kể từ cuối quý I/2025. So với cùng kỳ năm 2024, mức giá trung bình đã tăng khoảng 20% lên mức 40-46 triệu đồng/m2 với nhà phố.

 Toàn cảnh đoạn trên cao duy nhất của đường Vành đai 3: Phiến dầm dài như bể bơi liên tục được lắp đặt, sắp chạy xuyên qua đại đô thị của Vinhomes

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

