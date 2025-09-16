"Tôi không thích tập thể dục nên chỉ chú ý đến ăn uống để giảm cân, kết quả không ai ngờ": Điều gì đã xảy ra với nữ diễn viên U40?

Khi trò chuyện với khách mời trong chương trình "Cinetown của Park Ha-sun" trên đài SBS PowerFM vào ngày 11/9 vừa qua, Park Ha-sun, nữ diễn viên đình đám từng được mệnh danh là "Lưu Diệc Phi Hàn Quốc", đã chia sẻ câu chuyện của mình.

Một khán giả gửi tin nhắn khen cô "dường như không già đi" và hỏi về bí quyết chăm sóc da, Park Ha-sun thẳng thắn trả lời: "Tôi đều đặn thực hiện liệu pháp laser. Tôi bắt đầu từ năm ngoái và tự hỏi tại sao mình không làm sớm hơn" .

Park Ha-sun nói rằng cô đã từng sai lầm trong chuyện ăn kiêng.

Và khi được hỏi thêm về cách cô chăm sóc bản thân, Park Ha-sun chia sẻ: "Trước đây, tôi rất ghét tập thể dục nên chỉ tập trung vào kiểm soát chế độ ăn. Nhưng trong một lần kiểm tra sức khỏe, tôi bị chẩn đoán suy dinh dưỡng". Cô tiếp tục chia sẻ: "Vì thế, giờ tôi vừa ăn uống đầy đủ vừa tập thể dục. Nếu không tập, cân nặng không thể giảm, nên tôi dành tới 2 tiếng mỗi ngày để tập luyện".

Với chiều cao 165cm và cân nặng 45kg, Park Ha-sun đã thử nghiệm nhiều cách để duy trì vóc dáng mảnh mai.

Những người từng ăn kiêng thường nói rằng "giảm cân cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào chế độ ăn", tuy nhiên, cần lưu ý rằng chế độ ăn kiêng quá mức cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Park Ha-sun là một minh chứng.

Nguy cơ của việc "chỉ ăn kiêng" để giảm cân

Trường hợp như Park Ha-sun, bị chẩn đoán suy dinh dưỡng do ăn kiêng quá mức, có thể xuất phát từ việc lượng calo và chất dinh dưỡng (protein, vitamin, khoáng chất) nạp vào quá thấp, hoặc do thiếu vận động dẫn đến mất cơ, giảm sức bền và suy yếu hệ miễn dịch. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng.

Chế độ ăn kiêng chỉ tập trung vào giảm lượng thức ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm như tinh bột hay chất béo, mà không kết hợp đi bộ, cardio cường độ trung bình hay tập luyện sức mạnh, có thể giúp giảm cân nhưng không đảm bảo sức khỏe.

Những nguy cơ và vấn đề từ việc chỉ chú trọng vào ăn kiêng

Mất cơ bắp: Khi giảm cân, không chỉ mỡ mà cơ bắp cũng bị mất. Mất cơ khiến cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, và dễ gặp hiện tượng tăng cân trở lại (yo-yo) sau khi giảm cân.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Việc hạn chế quá mức một nhóm thực phẩm hoặc chỉ tập trung giảm calo có thể dẫn đến thiếu protein, vitamin, khoáng chất, gây ra thiếu máu, rụng tóc, da và tóc kém khỏe, suy giảm miễn dịch.

Rối loạn nội tiết: Lượng calo nạp vào quá thấp có thể gây rối loạn hormone sinh sản, hormone tuyến giáp. Ở phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt có thể bất thường hoặc mất kinh; ở nam giới, có thể giảm ham muốn và các vấn đề liên quan đến hormone.

Rối loạn chuyển hóa và hiệu ứng yo-yo: Giảm cân nhanh chóng bằng chế độ ăn kiêng có thể làm giảm trao đổi chất cơ bản, khiến cơ thể chuyển sang "chế độ tiết kiệm năng lượng". Khi chế độ ăn nới lỏng, cơ thể dễ tăng cân hơn trước, thậm chí tăng nhiều hơn cân nặng đã giảm.

Ngoài ra, ăn kiêng quá mức cũng có thể làm cho huyết áp và cholesterol có thể xấu đi, dẫn đến các vấn đề tim mạch. Căng thẳng từ việc kiểm soát thực phẩm cũng có thể gây trầm cảm, giảm khả năng tập trung.

Tại sao cần kết hợp ăn kiêng với tập thể dục?

Việc kết hợp tập thể dục có thể giảm thiểu hoặc ngăn ngừa những nguy cơ trên. Các bài tập sức mạnh giúp hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân. Tập luyện duy trì trao đổi chất cơ bản, tăng tiêu hao năng lượng, cho phép điều chỉnh chế độ ăn linh hoạt hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe chuyển hóa như kiểm soát đường huyết và tăng độ nhạy insulin.

Tập thể dục giúp giảm stress, cải thiện tinh thần, hỗ trợ việc duy trì chế độ ăn kiêng lâu dài. Chỉ ăn kiêng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bỏ cuộc và bị cám dỗ bởi việc ăn quá mức. Kết hợp ăn kiêng và tập thể dục tăng khả năng duy trì chế độ giảm cân lành mạnh.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên nên kết hợp chế độ ăn lành mạnh với tập thể dục phù hợp. Chế độ ăn quá ít calo chỉ nên thực hiện trong thời gian ngắn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời cần đảm bảo cân bằng protein, chất béo, tinh bột, bổ sung vitamin và khoáng chất đầy đủ.