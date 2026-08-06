Top 10 dự án chung cư hút khách nhất nửa đầu 2026 ở Hà Nội và TP.HCM gọi tên dự án của Sunshine Group, MIK Group, Masterise Homes, Phú Mỹ Hưng...

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tăng mạnh và người mua có nhiều lựa chọn hơn, cuộc cạnh tranh trên thị trường chung cư không còn chỉ xoay quanh vị trí hay giá bán. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, uy tín chủ đầu tư, chất lượng dự án và khả năng kết nối hạ tầng đang trở thành những yếu tố quyết định hành vi lựa chọn của khách hàng.

Chia sẻ tại sự kiện công bố dữ liệu thị trường mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho biết, qua khảo sát cho thấy ngoài vị trí và pháp lý, hai yếu tố được người mua quan tâm nhiều nhất hiện nay là chất lượng dự án và uy tín của chủ đầu tư.

Theo ông Tuấn, điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy của người mua nhà.

"Người mua bây giờ mua chung cư để ở hoặc cho thuê nên họ quan tâm rất kỹ đến chất lượng xây dựng, đơn vị quản lý vận hành cũng như uy tín của chủ đầu tư", ông Tuấn cho hay.

Ông cho biết năm 2026, nguồn cung căn hộ trên thị trường dự kiến tăng gần gấp đôi, từ khoảng 20.000 lên gần 40.000 sản phẩm. Khi có nhiều lựa chọn hơn, người mua cũng trở nên khắt khe hơn trong quá trình ra quyết định.

Thay vì chỉ nhìn vào giá bán, người mua sẽ ưu tiên những dự án có chất lượng tốt, được phát triển bởi các doanh nghiệp có uy tín và có khả năng đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng bàn giao.

Muốn Nam tiến hay Bắc tiến, chủ đầu tư phải vượt qua "ải" nhận diện thương hiệu

Dữ liệu tương tác của người dùng trên Batdongsan.com.vn cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý là nhiều chủ đầu tư lớn ở Hà Nội nhưng mức độ nhận diện ở TP.HCM thì lại không cao.

Danh sách các chủ đầu tư được quan tâm nhiều nhất tại Hà Nội gồm Vinhomes, Ecopark, Sunshine Group, MIK Group, Masterise Homes, Mường Thanh, Văn Phú, Vinaconex, HUD và Geleximco.

Top chủ đầu tư và 10 dự án mới ở Hà Nội được quan tâm nhất nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, tại TP.HCM, ngoài Vinhomes và Masterise Homes còn có Novaland, Nam Long, Gamuda Land, Khang Điền, CapitaLand, BLUEMARQ và Keppel.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi tại Hà Nội như MIK Group, Văn Phú hay Mường Thanh có mức độ nhận diện rất cao ở thị trường phía Bắc. Tuy nhiên, khi mở rộng vào TP.HCM, các doanh nghiệp này lại không nằm trong nhóm chủ đầu tư được người dùng Batdongsan.com.vn quan tâm nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp vốn có vị thế tại TP.HCM như Novaland, Phú Mỹ Hưng hay An Gia cũng chưa có mức độ nhận diện tương xứng khi tiếp cận khách hàng tại Hà Nội.

Theo ông Tuấn, đây là khó khăn đối với các doanh nghiệp bất động sản khi muốn Nam tiến hay Bắc tiến.

"Chủ đầu tư muốn Nam tiến hoặc từ TP.HCM ra Hà Nội thì điều đầu tiên phải làm là xây dựng được hình ảnh và thương hiệu tại thị trường mới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Top 10 dự án được quan tâm nửa đầu năm 2026

Dữ liệu Top 10 dự án chung cư mới được quan tâm nhất nửa đầu năm 2026 trên Batdongsan.com.vn cũng phản ánh khá rõ tiêu chí lựa chọn của người mua.

Top 10 dự án chung cư mới được quan tâm nhất nửa đầu năm 2026 ở TP.HCM.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, dữ liệu trên Batdongsan.com.vn cho thấy các dự án được người mua quan tâm nhiều trong thời gian qua đều có những đặc điểm chung.

Trước hết là mật độ xây dựng thấp, phản ánh định hướng phát triển không gian sống chất lượng thay vì tối đa hóa số lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các dự án đều nằm tại những khu vực có hạ tầng kết nối thuận lợi, dù không nhất thiết ở trung tâm. Người mua hiện nay sẵn sàng lựa chọn các khu vực vùng ven nếu dự án sở hữu không gian sống tốt, hệ thống tiện ích đồng bộ và khả năng kết nối thuận tiện.

Đặc biệt, uy tín của chủ đầu tư ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định xuống tiền. Theo ông Tuấn, đây là những yếu tố được người mua nhà quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn gần đây.