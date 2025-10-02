Trước thềm IPO, VPBankS tổ chức hai roadshow tại Hà Nội và TP HCM

Khám phá vị thế của VPBankS trong hệ sinh thái VPBank

Sau khi công bố chiến lược phát triển trung hạn cho giai đoạn 2026 – 2030 với các chỉ tiêu đầy tham vọng, bao gồm duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 32%/năm trong 5 năm tới, vào nhóm dẫn về thị phần, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Với mong muốn mang đến một bức tranh toàn diện về doanh nghiệp, vị thế đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và những thông tin về thương vụ IPO, VPBankS sẽ tổ chức hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu” .

Hội thảo được tổ chức tại cả hai đầu cầu là Hà Nội và TP HCM nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tới tham dự. Tại TP HCM, hội thảo sẽ diễn ra vào 15h - 17h, ngày 15/10 (thứ Tư), tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP HCM. Tại Hà Nội, thời gian diễn ra là từ 15h - 17h, ngày 16/10 (thứ Năm) ở Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Sự kiện có sự góp mặt của đại diện các cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo VPBank, VPBankS và tổ chức tư vấn Chứng khoán Vietcap, đại diện nhiều quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước, đội ngũ phân tích của các công ty chứng khoán cũng như kỳ vọng thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân tham dự. Đây sẽ là dịp để cộng đồng tài chính cùng lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ Ban Lãnh đạo về định hướng phát triển của VPBankS trong trung dài hạn cũng như các thông tin then chốt về đợt IPO.

Hội thảo còn dành thời gian cho phần hỏi đáp trực tiếp, nơi nhà đầu tư, báo chí hay khách hàng được đối thoại thẳng thắn cùng Ban Lãnh đạo, đơn vị tư vấn Vietcap về mọi vấn đề liên quan đến công ty và thương vụ IPO sắp tới.

Hội thảo trước thềm IPO với chủ đề: VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu. (Ảnh: VPBankS).

Thông tin toàn diện - Quà tặng hấp dẫn

Song hành cùng câu chuyện hệ sinh thái và bức tranh tổng quan về doanh nghiệp, hội thảo còn mang đến cho khách mời cơ hội trải nghiệm những giải pháp tài chính tiên phong mà VPBankS phát triển. Với kinh nghiệm số từ ngân hàng mẹ, công ty đã xây dựng nền tảng giao dịch hiện đại như NEO Invest, với trải nghiệm kết nối liền mạch, tiện lợi và an toàn.

Đồng thời, VPBankS sẽ giới thiệu StockGuru – trợ lý đầu tư ứng dụng công nghệ Agentic AI đầu tiên tại Việt Nam. Ngay khi ra mắt, StockGuru đã thể hiện được sự khác biệt với các sản phẩm trên thị trường, vốn chỉ dựa vào AI tạo sinh hoặc quy tắc tĩnh, nhờ khả năng phân tích chuyên sâu theo dữ liệu thời gian thực, phản hồi 24/7.

Không chỉ mang đến giá trị thông tin và kết nối, sự kiện còn đem lại chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn với nhiều phần quà giá trị như điện thoại iPhone 17 Plus mới nhất. Bên cạnh đó, VPBankS cũng chuẩn bị hàng trăm phần quà nhỏ như lời cảm ơn chân thành đến các nhà đầu tư đã đồng hành cùng sự kiện.

Để đăng ký tham dự, nhà đầu tư vui lòng truy cập liên kết.