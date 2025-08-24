Tủ lạnh hoạt động 24/7, đặt nhiệt độ ngăn mát và ngăn đông ra sao để giảm hóa đơn tiền điện?

Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/7, chiếm từ 10–20% tổng lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc cài đặt nhiệt độ ngăn mát và ngăn đông đúng cách vừa giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn, vừa giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng.

1. Nhiệt độ ngăn mát: 3–5 độ C là mức lý tưởng

Ngăn mát thường dùng để bảo quản rau, củ, quả, sữa, đồ uống, thức ăn chín… Nếu để nhiệt độ quá thấp (dưới 2 độ C), thực phẩm có thể bị đông đá, hỏng cấu trúc và tốn điện do máy nén phải làm việc nhiều hơn. Ngược lại, nếu cài đặt trên 7 độ C, vi khuẩn dễ phát triển, rút ngắn thời gian bảo quản.

Theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), mức nhiệt lý tưởng cho ngăn mát là 3–5 độ C. Nhiệt độ này đủ để giữ thực phẩm tươi lâu, an toàn và tiết kiệm điện.

2. Nhiệt độ ngăn đông: -18 độ C để tối ưu bảo quản và tiết kiệm

Ngăn đông có vai trò giữ thực phẩm sống, thực phẩm đông lạnh và đá viên. Nếu để nhiệt độ quá thấp (dưới -20 độ C), máy nén sẽ phải chạy liên tục, tiêu tốn điện năng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo mức -18 độ C là chuẩn tối ưu: đủ lạnh để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật, đồng thời cân bằng giữa bảo quản lâu dài và tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là mức nhiệt được nhiều nhà sản xuất và tổ chức an toàn thực phẩm quốc tế áp dụng.

3. Tránh thay đổi nhiệt độ liên tục

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là thường xuyên điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát và ngăn đông tùy theo số lượng thực phẩm. Việc này khiến tủ phải hoạt động điều chỉnh liên tục, gây hao phí điện năng. Tốt nhất, người dùng nên duy trì mức nhiệt ổn định, chỉ thay đổi khi thực sự cần thiết, ví dụ khi trữ lượng thực phẩm tăng đột biến trong dịp lễ Tết.

4. Cách sắp xếp thực phẩm ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh

Ngay cả khi đã đặt đúng nhiệt độ, nếu sắp xếp thực phẩm không hợp lý, tủ lạnh vẫn có thể tiêu hao nhiều điện năng:

Không để tủ quá đầy, vì khí lạnh không lưu thông sẽ làm tủ phải chạy lâu hơn.

Không để tủ quá trống, vì tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn khi có một lượng thực phẩm vừa đủ để giữ nhiệt ổn định.

Đặt thực phẩm cách vách tủ khoảng 2–3 cm để luồng khí lưu thông.

5. Kết hợp thói quen sử dụng để giảm chi phí điện

Ngoài cài đặt nhiệt độ hợp lý, một số thói quen nhỏ cũng giúp tiết kiệm điện:

Hạn chế mở cửa tủ lạnh quá lâu, vì mỗi lần mở, nhiệt độ trong tủ có thể tăng 2–3 độ C.

Để thực phẩm nguội hẳn rồi mới cho vào tủ.

Kiểm tra gioăng cửa tủ thường xuyên, tránh tình trạng hở gây thất thoát nhiệt.

Vệ sinh dàn ngưng và dàn lạnh định kỳ để máy hoạt động hiệu quả hơn.

6. Hiệu quả tiết kiệm từ việc đặt nhiệt độ đúng cách

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA), chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh từ mức quá lạnh về ngưỡng khuyến nghị có thể giảm 5–10% điện năng tiêu thụ. Với một hộ gia đình trung bình, con số này tương đương hàng trăm nghìn đồng mỗi năm.

Cài đặt nhiệt độ ngăn mát ở mức 3–5 độ C và ngăn đông ở mức -18 độ C là cách đơn giản nhưng hiệu quả để vừa bảo quản thực phẩm an toàn, vừa tiết kiệm điện. Kết hợp với thói quen sử dụng hợp lý, mỗi gia đình có thể giảm đáng kể hóa đơn điện hàng tháng, đồng thời nâng cao tuổi thọ của thiết bị.