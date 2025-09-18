Từng ăn mì gói, bỏ cà phê, lái xe khắp thành phố để mua xăng giá rẻ, người phụ nữ thừa nhận: “Tiền trong tài khoản tăng, nhưng tiết kiệm không thể khiến tôi giàu lên”

Nhiều năm liền, tôi đã tin theo những lời khuyên tài chính cũ rích: hãy tiết kiệm từng đồng một. Tôi trở thành “nữ hoàng săn voucher”, sẵn sàng lái xe khắp thành phố để mua xăng giá rẻ, ăn mì gói và bỏ cafe hàng ngày trong khi tài khoản tiết kiệm của mình chỉ tăng lên từng chút một.

Ngay cả khi có nền tảng kiến thức tài chính, tôi vẫn tin vào “chân lý” rằng keo kiệt là “chiếc vé vàng” để trở nên giàu có. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng mà tôi học được sau nhiều năm quan sát những người thực sự giàu có là: tiết kiệm tiền không làm bạn giàu. Nó chỉ làm bạn giỏi việc không tiêu tiền.

Tất nhiên, tôi không nói tiết kiệm là vô nghĩa. Như Thomas C. Corley đã nhận xét: “Những triệu phú tự thân đều đặt mục tiêu tiết kiệm 10 - 20% thu nhập trong những năm chưa trở thành triệu phú”.

Tiết kiệm chắc chắn là nền tảng. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Cái bẫy tiết kiệm” khiến bạn mãi nghèo

Trong những năm 20 tuổi, tôi ám ảnh với việc theo dõi từng khoản chi, và ăn mừng mỗi khi tiết kiệm được thêm vài chục đô. Bảng tính của tôi gọn gàng tuyệt đối. Quỹ khẩn cấp ngày càng lớn. Tôi thấy mình đang dần độc lập tài chính và tự hào về điều đó.

Nhưng có điều gì đó khiến tôi băn khoăn. Dù tôi tiết kiệm cực kỳ nghiêm túc và sống như một nhà sư, tôi cũng phải mất hàng thập kỷ mới tích lũy được tài sản thực sự. Và đó là giả sử mọi chuyện đều suôn sẻ - không có trường hợp khẩn cấp về y tế, không mất việc, không thay đổi lớn trong cuộc sống.

Hóa ra, tôi chỉ đang cố trở thành một người tiết kiệm giỏi, trong khi tiềm năng tài chính thực sự của mình vẫn chưa được khai thác.

Người giàu thực sự sẽ làm gì?

Bước ngoặt đến khi tôi bắt đầu chú ý cách những khách hàng giàu nhất của mình quản lý tiền. Không ai trong họ nói về việc sử dụng phiếu giảm giá hay tìm nơi ăn trưa rẻ nhất. Thay vào đó, họ dường như tập trung vào ba thứ: kỹ năng, hệ thống và dòng tiền.

Thứ nhất, họ đầu tư không ngừng vào bản thân. Không chỉ là giáo dục chính quy, mà là học tập liên tục. Như Jim Rohn đã nói: “Giáo dục chính quy giúp bạn kiếm sống; tự học sẽ giúp bạn kiếm cả gia tài”. Người giàu hiểu điều này. Họ đọc tài liệu, tham dự hội nghị, thuê huấn luyện viên, và coi việc phát triển bản thân như một khoản chi phí kinh doanh.

Tôi từng chứng kiến một khách hàng chi 5.000 USD cho một workshop cuối tuần, trong khi tôi đang đắn đo 50 USD mua một cuốn sách. Sáu tháng sau, workshop đó mang lại hợp đồng tư vấn trị giá 80.000 USD. Trong khi đó, tôi chỉ tiết kiệm được khoảng 200 USD nhờ mang cơm trưa từ nhà mỗi ngày.

Thứ hai, họ xây dựng hệ thống để tiền làm việc cho họ thay vì ngược lại. Trong khi tôi phải tự tay theo dõi từng khoản chi, họ đã thiết lập đầu tư tự động, tạo dòng thu nhập thụ động và tận dụng thời gian cũng như tiền bạc của người khác.

Thứ ba - và đây là điều khiến tôi kinh ngạc nhất - họ đa dạng hóa nguồn thu nhập một cách mạnh mẽ. Theo nghiên cứu của IRS được Yahoo Finance đưa tin: “Triệu phú trung bình có bảy nguồn thu nhập”. Bảy. Trong khi đó, tôi chỉ có một: đó là lương.

Tôi nhận ra nỗi sợ tài chính của mình không phải thứ có thể xoa dịu bằng việc tiết kiệm tiền. Điều tôi thực sự cần giải quyết là giới hạn thu nhập của bản thân. Thay vì hỏi “Làm sao để chi ít hơn?”, tôi bắt đầu hỏi “Làm sao để kiếm nhiều hơn?”.

Bước ngoặt thay đổi tư duy

Tôi bắt đầu làm tư vấn tài chính tự do vào cuối tuần. Tôi lập một blog nhỏ. Tôi đầu tư vào các quỹ vì chỉ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm lãi suất thấp. Những bước đi này có rủi ro hơn việc tiết kiệm cực đoan không? Chắc chắn. Nhưng chúng cũng hướng tới sự tăng trưởng.

Bước đột phá thực sự xảy ra khi tôi chuyển từ tư duy tiết kiệm sang tư duy đầu tư. Tôi bắt đầu đầu tư vào mối quan hệ, tham dự sự kiện thay vì ở nhà để tiết kiệm. Tôi đầu tư vào công cụ giúp làm việc hiệu quả hơn, như phần mềm và thiết bị. Tôi đầu tư vào trải nghiệm, như hội nghị đắt đỏ mà tôi từng tự thuyết phục bản thân không nên tham dự.

Mỗi khoản đầu tư ban đầu đều gây khó chịu. Bộ não keo kiệt của tôi la hét mỗi khi chi tiền cho thứ không đảm bảo lợi nhuận ngay lập tức. Nhưng chính xác là điểm Warren Buffett nhấn mạnh: “Ai đó đang ngồi trong bóng râm hôm nay là vì có người đã trồng cây từ lâu”. Người giàu trồng cây. Người tiết kiệm chỉ đếm hạt giống.

Công việc tư vấn tôi bắt đầu như nghề tay trái cuối cùng mang đến thu nhập cao hơn công việc toàn thời gian. Blog mở ra cơ hội diễn thuyết. Các sự kiện networking dẫn đến hợp tác mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu tôi cứ chăm chăm vào tiết kiệm.

Giờ đây, cách tôi tiếp cận tiền bạc hoàn toàn khác. Tôi vẫn tiết kiệm - khoảng 15% thu nhập được tự động chuyển thẳng vào các khoản đầu tư trước khi tôi kịp động đến. Nhưng đó chỉ là nền tảng, chứ không phải chiến lược.

Sự giàu có thực sự đến từ cái mà tôi gọi là “chi tiêu có hiệu quả”. Mỗi tháng, tôi phân bổ tiền dành riêng cho “tăng trưởng”: khóa học, sách, sự kiện networking, công cụ tốt hơn, bất cứ thứ gì có thể nâng cao khả năng kiếm tiền của tôi. Tôi theo dõi lợi tức từ các khoản đầu tư này giống như cách trước kia tôi theo dõi khoản tiết kiệm. Khác biệt là, những khoản đầu tư này sinh lời theo cấp số nhân.

Tôi cũng tập trung tạo nhiều dòng thu nhập. Công việc tư vấn, các dự án viết lách, và các khoản đầu tư nhỏ giúp xây dựng bức tranh tài chính ổn định hơn bất kỳ mức lương đơn lẻ nào.

Chuyển từ tư duy tiết kiệm sang tư duy làm giàu chắc chắn không dễ. Nó yêu cầu bạn buông bỏ “vùng an toàn” từ tài khoản tiết kiệm đang tăng dần và chấp nhận sự bất định. Nhưng nếu bạn nghiêm túc về việc làm giàu, bạn phải sẵn sàng trồng cây thay vì chỉ đếm hạt giống.

Theo VegOut