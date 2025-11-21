Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây cảng quốc tế gần 9.000 tỷ tại Hà Tĩnh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây cảng quốc tế gần 9.000 tỷ tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương cho Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương sẽ được triển khai tại phường Vũng Áng (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh) trên quỹ đất có tổng diện tích sử dụng khoảng 123,5 ha. Cơ cấu sử dụng đất được phân bổ cụ thể gồm 36,53 ha đất xây dựng bến cảng, 81,36 ha diện tích khu vực biển và khoảng 5,62 ha dành cho hạ tầng giao thông kết nối.

Về quy mô kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 cầu cảng với tổng chiều dài 1.050 m. Hệ thống hạ tầng đi kèm bao gồm kho bãi, khu nước đậu tàu, vùng quay tàu và các công trình phụ trợ, đảm bảo năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp và tàu container có trọng tải lên đến 100.000 tấn. Công suất thiết kế của cảng dự kiến đạt từ 9,04 đến 11,3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 8.866 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm tính từ ngày nhà đầu tư nhận quyết định giao đất và cho thuê đất. Theo lộ trình được công bố, dự án dự kiến khởi công vào năm 2026, hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào vận hành khai thác thương mại từ quý II/2028.

Mục tiêu chính của dự án là hoàn thiện khu bến cảng Sơn Dương theo quy hoạch cảng biển quốc gia, cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa cho các khu công nghiệp tại Hà Tĩnh và các vùng lân cận, bao gồm cả thị trường Lào. Cảng Sơn Dương sở hữu lợi thế độ sâu tự nhiên lớn, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

Động thái đầu tư vào hạ tầng cảng biển của thành viên Vingroup diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện tại khu kinh tế Vũng Áng với các dự án công nghiệp trọng điểm. Trước đó, cuối năm 2021, Vingroup đã triển khai nhà máy pin VinES và mới đây nhất, hồi cuối tháng 6/2025, nhà máy lắp ráp ô tô VinFast Hà Tĩnh quy mô 360.000 m2 cũng đã được khánh thành sau 7 tháng thi công.

Việc sở hữu thêm hạ tầng cảng biển nước sâu được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm khép kín chuỗi cung ứng, tối ưu hóa chi phí logistics cho các hoạt động sản xuất công nghiệp của tập đoàn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Về phía địa phương, tính đến hết quý III năm nay, Hà Tĩnh đã thu hút 28 dự án đầu tư mới. Trong đó, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận 3 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trong nước vào tỉnh này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với số lượng dự án tăng 1,5 lần và tổng vốn đăng ký tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời chỉ đạo UBND phường Vũng Áng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đảm bảo tiến độ dự án.

