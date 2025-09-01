Út Thư - cô gái TP.HCM đi diễu binh 2/9 được bố mẹ in hình treo khắp quán cà phê: Profile đỉnh nóc phía sau

Chỉ còn chưa đầy 24h nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra. Trên khắp mạng xã hội, mọi thông tin xoay quanh sự kiện trọng đại này, đặc biệt là về các chiến sĩ tham gia, đang trở thành tâm điểm chú ý.

Giữa hàng loạt thông tin, một bức ảnh cô gái thuộc khối Nữ du kích miền Nam được đóng khung, treo trang trọng trên tường kèm những dòng chia sẻ thành tích đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bố mẹ tự hào, flex con gái.

“Xin lỗi ba mẹ vì đã đỗ Thủ khoa Đại học, xong đỗ nốt luôn học bổng Thạc sĩ 100%, xong nhận thư mời nhập học từ Tổng Lãnh sự quán Ý, xong bỏ ba mẹ đi du học, học xong về kiếm nhiều tiền cái lén ba mẹ mở 2 quán cafe đông khách quá trời, xong giờ làm tham gia Diễu binh, diễu hành A80”, An Thư vừa hài hước vừa khéo léo “flex”.

Clip do chính chủ đang tải hút về 1 triệu view, với hàng trăm bình luận khen ngợi, xin vía vì quá xuất sắc: “Không biết phải khen như nào cho xứng nữa”, “Profile chị này đỉnh thực sự”, “Ngưỡng mộ, chị này xuất sắc úa rồi, không có một chỗ chê”, “Sao có con người toàn diện như vậy ạ, xin vía chị ơi”,....

Được biết, cô gái có tên Đồng An Thư (SN 2000, ở TP.HCM), hiện đang tham gia khối Nữ du kích miền Nam ở nhiệm vụ A80, tức là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh (2/9).

Cận cảnh bức ảnh Đồng An Thư tham gia nhiệm vụ A80 được bố mẹ đóng khung, treo tường ở quán cà phê do cô bạn làm chủ.

Chia sẻ với chúng tôi, An Thư cho biết bản thân cũng bất ngờ khi thấy bố mẹ đã lặng lẽ in ảnh mình trong quân phục, đóng khung rồi treo ngay tại quán cà phê do cô bạn làm chủ.

“Mình vui lắm. Ba mẹ vì sức khỏe không cho phép nên không thể ra Hà Nội theo dõi trực tiếp, nhưng không bỏ một buổi xem online nào. Ngày nào cũng gọi động viên mình. Tự hào nên mới in ảnh treo quán để khoe với mọi người là có con gái tham gia A80”, cô kể.

Bản thân An Thư cũng coi đây là niềm vinh dự lớn. Cô kể, từ khi xem A50 đã hoàn toàn bị chinh phục, và quyết tâm đăng ký thi tuyển. Đủ điều kiện, với chiều cao trên 1m65, sức khỏe ổn định, lý lịch trong sạch,..., cô may mắn trúng tuyển.

Đồng An Thư tại nhiệm vụ A80 lần này.

“Lúc đó mình vui lắm, cả gia đình, bạn bè cũng thế. Khi ra Hà Nội tập luyện, mình luôn nhắc bản thân phải nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây chắc chắn là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất tuổi trẻ, sau này còn có cái ‘flex’ với con cháu (cười)”, cô bạn hào hứng chia sẻ.

Nói về những tháng tập luyện cho A80, An Thư nhớ nhất khoảnh khắc được “đi giữa lòng nhân dân” trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt. “Thật sự rất tự hào. Tiếng hò reo vang khắp mọi nơi khiến mình xúc động, khó có thể quên.”

Trước thềm buổi lễ chính thức, An Thư thừa nhận vừa hồi hộp, vừa háo hức xen lẫn bồi hồi khi nhiệm vụ sắp khép lại: “Chúng mình vẫn đang tập luyện, luôn muốn mang đến hình ảnh đẹp nhất, chỉn chu nhất.”

Không chỉ nổi bật trong vai trò chiến sĩ A80, An Thư còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi profile học tập và công việc ấn tượng. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) năm 2022. Sau đó, giành học bổng thạc sĩ trong nước nhưng chọn tham gia một chương trình du học liên kết tại Ý - Trường Univpm Università Politecnica delle Marche.

Cô bạn tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Tôn Đức Thắng.

Đồng An Thư từng có thời gian du học tại Ý.

Đây là khóa trao đổi ngắn hạn để mở rộng kiến thức về thiết kế. Trở về Việt Nam, An Thư nhanh chóng ổn định công việc, vừa làm freelance stylist cho nghệ sĩ trong showbiz, mở 2 quán cà phê tại TP.HCM.

Trong những tháng tập luyện cho nhiệm vụ A80, cô vẫn tranh thủ buổi tối để online xử lý công việc. Ngoài ra, An Thư còn có trợ lý cá nhân hỗ trợ các đầu việc ở TP.HCM, bố mẹ cũng phụ giúp rất nhiều khi cô vắng nhà.

“Mình nhớ hồi còn là sinh viên, lúc nào cũng phải chạy khắp nơi tìm quán cà phê ngồi làm đồ án. Vậy nên sau này có chút vốn liếng, mình quyết định mở mô hình cà phê học tập - chi phí hợp lý, đặc biệt phù hợp cho sinh viên. Mục tiêu sắp tới là mở thêm nhiều chi nhánh nữa”, cô cho biết.