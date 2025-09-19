Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn làm điện mặt trời ở Indonesia

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Cụ thể, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ chủ động tham gia nghiên cứu toàn diện, khảo sát địa điểm phù hợp cho những dự án điện mặt trời trên đất liền hoặc dưới mặt nước, đồng thời tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng và lập kế hoạch kết nối lưới điện. Phạm vi công suất của các dự án này có thể dao động từ 1 Megawatt đến 1 Gigawatt.

Vingroup sẽ cung cấp các thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, khai thác những xu hướng công nghệ xanh mới nhất. Trong khi đó, PT. Sulsel Andalan Energi cung cấp thông tin về quy định và cơ sở hạ tầng địa phương.

Ngoài vấn đề năng lượng, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi cũng đang tích cực thảo luận và nghiên cứu các cơ hội hợp tác sâu rộng trong hàng loạt lĩnh vực khác.

PT. Sulsel Andalan Energi mời Vingroup nghiên cứu khả năng tham gia 2 dự án thành phố thông minh, xây bệnh viện mới rộng 4 ha và cải tạo 7 bệnh viện cao cấp của tỉnh Nam Sulawesi, và các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi đó, với mong muốn xây dựng thành phố xanh, PT. Sulsel Andalan Energi cân nhắc triển khai xe buýt điện VinFast, khuyến khích cán bộ - nhân viên của chính quyền tỉnh mua xe VinFast để thúc đẩy điện hóa giao thông tại Nam Sulawesi, cũng như hỗ trợ công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green xây dựng các trạm sạc xe điện và hỗ trợ hãng taxi thuần điện GSM (Green SM) phát triển.

Indonesia được đánh giá là một trong những thị trường năng lượng tái tạo tiềm năng nhất Đông Nam Á. Với vị trí có bức xạ mặt trời mạnh, Nam Sulawesi là địa điểm lý tưởng để phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn.



