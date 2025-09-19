Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn làm điện mặt trời ở Indonesia

19-09-2025 - 12:59 PM | Doanh nghiệp

Ngày 19/9, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn làm điện mặt trời ở Indonesia- Ảnh 1.

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Cụ thể, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ chủ động tham gia nghiên cứu toàn diện, khảo sát địa điểm phù hợp cho những dự án điện mặt trời trên đất liền hoặc dưới mặt nước, đồng thời tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng và lập kế hoạch kết nối lưới điện. Phạm vi công suất của các dự án này có thể dao động từ 1 Megawatt đến 1 Gigawatt.

Vingroup sẽ cung cấp các thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, khai thác những xu hướng công nghệ xanh mới nhất. Trong khi đó, PT. Sulsel Andalan Energi cung cấp thông tin về quy định và cơ sở hạ tầng địa phương.

Ngoài vấn đề năng lượng, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi cũng đang tích cực thảo luận và nghiên cứu các cơ hội hợp tác sâu rộng trong hàng loạt lĩnh vực khác.

PT. Sulsel Andalan Energi mời Vingroup nghiên cứu khả năng tham gia 2 dự án thành phố thông minh, xây bệnh viện mới rộng 4 ha và cải tạo 7 bệnh viện cao cấp của tỉnh Nam Sulawesi, và các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi đó, với mong muốn xây dựng thành phố xanh, PT. Sulsel Andalan Energi cân nhắc triển khai xe buýt điện VinFast, khuyến khích cán bộ - nhân viên của chính quyền tỉnh mua xe VinFast để thúc đẩy điện hóa giao thông tại Nam Sulawesi, cũng như hỗ trợ công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green xây dựng các trạm sạc xe điện và hỗ trợ hãng taxi thuần điện GSM (Green SM) phát triển.

Indonesia được đánh giá là một trong những thị trường năng lượng tái tạo tiềm năng nhất Đông Nam Á. Với vị trí có bức xạ mặt trời mạnh, Nam Sulawesi là địa điểm lý tưởng để phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Hơn 1 tuần nữa, Dự án điện khí LNG Hải Phòng của Vingroup sẽ động thổ


Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng

Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng Nổi bật

Vietjet sắp nhận chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên sau gần một thập kỷ đặt hàng

Vietjet sắp nhận chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên sau gần một thập kỷ đặt hàng Nổi bật

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2 "ông lớn" thế giới chung tay xây dựng

Con đường 1,4km độc lạ đầu tiên tại Việt Nam: Được 2 "ông lớn" thế giới chung tay xây dựng

11:38 , 19/09/2025
VR City - Vũ trụ thực tế ảo, kỷ nguyên mới trong ngành giải trí

VR City - Vũ trụ thực tế ảo, kỷ nguyên mới trong ngành giải trí

11:30 , 19/09/2025
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ tại tại 6 nước Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội ô tô Ả Rập

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ tại tại 6 nước Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội ô tô Ả Rập

10:25 , 19/09/2025
R&D và chuyển đổi số sẽ tạo bước nhảy vọt cho Nông nghiệp Việt Nam

R&D và chuyển đổi số sẽ tạo bước nhảy vọt cho Nông nghiệp Việt Nam

10:08 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên